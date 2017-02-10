Суд по делу трагедии в Одессе перенесли в четвёртый раз

Назначенное на 10 февраля заседание обновленной коллегии судей Малиновского райсуда Одессы, которая рассматривает "дело 2 мая", опять перенесли - из-за недостаточной ознакомленности с материалами и необходимости "согласования правовой позиции защиты обвиняемых" двумя новыми адвокатами.

Адвокаты Вера Хрулева и Юлия Балашова, привлеченные к защите подсудимых, заявили 10 февраля ходатайства о перенесении очередного заседания суда в "деле 2 мая" из-за того, что не успели ознакомиться с материалами и в достаточной степени подготовиться к участию в процессе, сообщает "Укринформ".

Коллегия судей под председательством Виктора Короя признала ходатайства мотивированными и вынесла решение четвертый раз перенести слушание дела - с пятницы на понедельник, 13 февраля, что вызывало неодобрительные возгласы присутствующих в зале заседаний и около здания суда активистов "Правого сектора" и других патриотических организаций города.

Возникла толкотня, а впоследствии драка между ними и бойцами батальона полиции особого назначения, которые применили дубинки.

"Многие решили, - объяснил журналистам активист "Правого сектора" Сергей Стерненко, - что коллегия избрала такой способ освобождения обвиняемых, в том числе двух граждан РФ, из-под стражи. С одной стороны, сепаратисты добились замены адвокатов, а с другой - 14 февраля проходит санкционированный судом двухмесячный срок пребывания подсудимых в СИЗО. То есть, фактически террористы могут без решения судей выйти на свободу".

В результате конфликта ряд активистов патриотических сил получили травмы и ушибы. Их вытеснили из здания суда, а подсудимых увезли в СИЗО.

Как сообщалось, 2 декабря 2016 года коллегия судей Малиновского райсуда решила заново рассмотреть резонансное "дело 2 мая" (в части событий на Греческой площади) с учетом обновления своего состава. Такое решение председательствующий на судебном процессе судья Виктор Корой мотивировал заменой одного из членов коллегии из-за болезни.

Малиновский райсуд рассматривает обстоятельства совершения преступлений большой группой лиц во время массовых беспорядков 2 мая 2014 года (в части событий на Греческой площади). Первыми жертвами сепаратистски настроенных боевиков стали болельщики одесского "Черноморца", на которых было совершено нападение в районе Соборной площади. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были заранее спланированы и организованы, в столкновениях и пожаре погибли 48 человек и более двухсот получили ранения.

Обвинение инкриминирует 22 подсудимым совершение преступления по признакам ч. 2 ст. 294 (массовые беспорядки, приведшие к гибели людей или других тяжких последствий) и ч. 2 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Пятеро обвиняемых, в том числе граждане Украины Долженков, Корчинский, Романюк и граждане Российской Федерации Сакауов и Мефедов находятся в СИЗО. На предыдущих заседаниях суда свидетели, в том числе офицер полиции, подтвердили их активное участие в массовых беспорядках.

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