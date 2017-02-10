В Киевраде определились с новым названием станции метро "Петровка"

Комиссия Киеврады по вопросам наименований выбрала новое название для станции метро "Петровка". Об этом у себя в Facebook сообщила одна из инициаторов переименования Аннабелла Морина.
"Комиссия по наименованиям Киевсовета только что приняла решение о переименовании станции метро Петровка на станцию Почайна. Следующий этап - 2 месяца общественных обсуждений на сайте Киевсовета. И ваш шанс, дорогие друзья, вернуть нашу настоящую Историю!!", - написала она.
Отметим, что переименование станции связано с законом о декоммунизации. Так, в первой половине 20 века киевский Подол был переименован в Петровку в честь председателя ВУЦИК Григория Петровского.
В свою очередь Почайна, это название реки, которая протекала раньше по этому району.
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