Соболев: "Батькивщина" готовит материалы для отставки премьера Гройсмана

Заместитель главы фракции "Батькивщина" Сергей Соболев сообщил, что их фракция готовит материалы для отставки премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сейчас готовим весь юридический пакет. Вы знаете, есть единственная преграда – то, что этот вопрос может быть поднят только после 14 апреля. Но мы проанализировали очень много материалов по назначению этого правительства, где есть прямые конституционные нарушения", - сказал Соболев журналистам в кулуарах парламента в пятницу.

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли быть поднят вопрос об отставке премьер-министра до 14 апреля, нардеп сказал: "У меня есть такое ощущение, что да".

Кроме того, во фракции "Батькивщина" прогнозируют появление в парламенте "здорового ядра", которое сможет проводить реальные реформы и формировать повестку дня.

"Я думаю, что сейчас будет выкристаллизовываться здоровое ядро в парламенте, которое настроено на борьбу с коррупцией и реальные реформы, на проведение политической реформы, на принятие нового закона о выборах, закона о специальных следственных комиссиях...", - сказал Сергей Соболев.

По его словам, уже на следующей пленарной неделе в парламенте произойдут "события, которые будут свидетельствовать, что в парламенте начинает формироваться здоровое ядро".

"Я не говорю, что это большинство, но это здоровое ядро, которое будет существенно влиять на повестку дня, которая будет формироваться не в администрации президента, а все-таки в парламенте", - уточнил Соболев.

Отвечая на вопрос, какие фракции собираются объединиться, народный депутат сказал: "Я думаю, что достаточно активно сотрудничают, и вы это видите, "Батькивщина", "Самопомич", большое количество депутатов-еврооптимистов, большое количество внефракционных депутатов. Поэтому я думаю, что такой процесс сейчас будет инициирован и он уже идёт".

Как сообщалось, лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко 6 февраля на заседании согласительного совета заявила о необходимости отправить в отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Кабинет министров Украины под руководством Гройсмана был утвержден и приступил к работе 14 апреля 2016 года.

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