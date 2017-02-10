Депутатов Савченко и Левочкина хотят выбросить из комитета нацбезопасности. Еще одного проверят

В комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны надеются, что вопрос об исключении депутата Надежды Савченко из состава комитета будет рассмотрен на следующей пленарной неделе. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на секретаря профильного комитета Ивана Винника.

"В отношении Савченко уже все регламентные процедурные вопросы пройдены. Я думаю, только сессионный зал соберется работать, обязательно постановление в отношении Савченко будет внесено и проголосовано в сессионном зале", - сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, когда именно парламент сможет рассмотреть постановление об исключении Савченко из состава комитета, Винник сказал, что на следующей пленарной неделе, если будет утверждена повестка дня парламентской сессии.

Секретарь комитета также напомнил, что зарегистрировано постановление об исключении из состава комитета по национальной безопасности народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Сергея Левочкина.

Он отметил, что, насколько ему известно, регламентный комитет пока не рассматривал этот проект постановления.

"После того, как регламентный комитет рассмотрит это постановление, наш комитет рассмотрит как второразрядный. И тогда будем поднимать этот вопрос (об исключении Левочкина из состава комитета – ред.) и выносить в сессионный зал", - отметил Винник.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли комитет вопрос об исключении из состава комитета народного депутата депутатской группы "Воля Народа" Вячеслава Богуслаева , секретарь комитета отметил, что любое решение должно быть обоснованным.

"Что касается Левочкина, то мы обосновали, почему этот человек не может работать в комитете по вопросам безопасности и обороны. Что же касается Богуслаева, то мы изучаем материалы и сейчас делаем запросы в Службу безопасности, и в зависимости от ответов,... будем решать этот вопрос", - сказал Винник.

Как сообщалось, Савченко подтвердила, что 7 декабря 2016 года находилась в Минске и встречалась с главарями боевиков Захарченко и Плотницким.

13 декабря 2016 г комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны направил обращение в Службу безопасности Украины относительно проверки информации о встрече члена комитета Савченко с главарями "ЛНР" и "ДНР" в Минске.

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