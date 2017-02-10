Убийцу патрульных в Днипре Пугачёва будут судить присяжные

Александра Пугачева обвиняемого в убийстве двух патрульных полицейских в Днипре будут судить присяжные. Об этом сообщает Радио Свобода.
9 февраля в Центральном (Кировском) районном суде Днипра сформировали суд присяжных и утвердили кандидатуры.
По решению, в состав суда присяжных войдет трое присяжных, две кандидатуры также утверждены в качестве запасных. Они приняли присягу.
На заседании в четверг,9 февраля, суд также частично удовлетворил ходатайство представителей СМИ, позволив видеосъемку всего судебного процесса, кроме опроса свидетелей.
Родственники погибших полицейских пришли на суд с портретами убитых патрульных. После того, как обвиняемый и его адвокат заявили, что не ознакомились с некоторыми документами дела, в заседании суда объявлен перерыв. Следующее заседание состоится 17 февраля.
Напомним, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днепре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения полицейского Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.
Пугачев попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
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