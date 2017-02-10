 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

Убийцу патрульных в Днипре Пугачёва будут судить присяжные
время публикации: 07:37
последнее обновление: 07:41
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Александра Пугачева обвиняемого в убийстве двух патрульных полицейских в Днипре будут судить присяжные

Александра Пугачева обвиняемого в убийстве двух патрульных полицейских в Днипре будут судить присяжные. Об этом сообщает Радио Свобода.

9 февраля в Центральном (Кировском) районном суде Днипра сформировали суд присяжных и утвердили кандидатуры.

По решению, в состав суда присяжных войдет трое присяжных, две кандидатуры также утверждены в качестве запасных. Они приняли присягу.

На заседании в четверг,9 февраля, суд также частично удовлетворил ходатайство представителей СМИ, позволив видеосъемку всего судебного процесса, кроме опроса свидетелей.

Родственники погибших полицейских пришли на суд с портретами убитых патрульных. После того, как обвиняемый и его адвокат заявили, что не ознакомились с некоторыми документами дела, в заседании суда объявлен перерыв. Следующее заседание состоится 17 февраля.

Напомним, 25 сентября экс-боец "Торнадо" Александр Пугачев застрелил в Днепре двух патрульных полицейских, которые остановили его автомобиль за нарушение правил дорожного движения полицейского Артем Кутушев скончался на месте, его коллега Ольга Макаренко умерла от полученных ранений в больнице.

Пугачев попросил, чтобы его дело рассматривал суд присяжных.

facebook

Cсылки по теме:

Убийство патрульных в Днипре: в прокуратуре заявили, что вина Пугачёва доказана
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.

Дело по убийству полицейских в Днипре передали в суд
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.

Дело об убийстве полицейских в Днипре передают в суд
// NEWSru.ua // Украина // 30 декабря 2016 г.

"Стрелок" из Днипра Пугачёв отказывается давать признательные показания
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2016 г.

Экс-"торнадовца", подозреваемого в убийстве двух полицейских в Днипре, оставили за решёткой
// NEWSru.ua // Украина // 22 ноября 2016 г.

В Днипре после расстрела полицейских улицы и подъезды оборудуют видеокамерами
// NEWSru.ua // Украина // 30 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 09:13
 На берег Новой Зеландии выбросились сотни китов
// В мире


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 10 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 09:13

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017