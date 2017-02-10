НАПК утвердило порядок проверки е-деклараций чиновников

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный Министерством юстиции.
Решение было принято на заседании НАПК в пятницу 10 февраля, сообщает "Украинская правда".
"Да, мы только что одобрили согласованный с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", – сообщил член НАПК Руслан Рябошапка.
По его словам, порядок повезли на регистрацию в Минюст.
Как сообщалось, 1 февраля премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу руководителя НАПК Натальи Корчак и заявил о попытках помешать работе системы электронного декларирования.
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что рабочая группа передала в НАПК проект порядка проведения проверки электронных деклараций и призвал НАПК принять его 9 февраля.
|
Cсылки по теме:
НАПК: в Украине началась вторая волна е-декларирования
// NEWSru.ua // Украина // 19 января 2017 г.
В НАПК хотят проверять электронные декларации не более 180 дней
// NEWSru.ua // Украина // 10 января 2017 г.
Первых уголовных производств за незаконные обогащения чиновников можно ожидать не ранее января 2017 года - НАПК
// NEWSru.ua // Украина // 4 ноября 2016 г.
Порошенко о декларациях: теперь объясните, где взяли деньги
// NEWSru.ua // Украина // 3 ноября 2016 г.
Электронные декларации заполнили не все нардепы. Ляшко хочет, чтобы их подавали все граждане
// NEWSru.ua // Украина // 31 октября 2016 г.