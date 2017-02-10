НАПК утвердило порядок проверки е-деклараций чиновников

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный Министерством юстиции.

Решение было принято на заседании НАПК в пятницу 10 февраля, сообщает "Украинская правда".

"Да, мы только что одобрили согласованный с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", – сообщил член НАПК Руслан Рябошапка.

По его словам, порядок повезли на регистрацию в Минюст.

Как сообщалось, 1 февраля премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу руководителя НАПК Натальи Корчак и заявил о попытках помешать работе системы электронного декларирования.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что рабочая группа передала в НАПК проект порядка проведения проверки электронных деклараций и призвал НАПК принять его 9 февраля.

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