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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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НАПК утвердило порядок проверки е-деклараций чиновников
время публикации: 17:08
последнее обновление: 17:41
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Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный Министерством юстиции

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) утвердило порядок проверки электронных деклараций чиновников, разработанный Министерством юстиции.

Решение было принято на заседании НАПК в пятницу 10 февраля, сообщает "Украинская правда".

"Да, мы только что одобрили согласованный с Министерством юстиции и Секретариатом Кабинета министров порядок полной проверки деклараций", – сообщил член НАПК Руслан Рябошапка.

По его словам, порядок повезли на регистрацию в Минюст.

Как сообщалось, 1 февраля премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал работу руководителя НАПК Натальи Корчак и заявил о попытках помешать работе системы электронного декларирования.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что рабочая группа передала в НАПК проект порядка проведения проверки электронных деклараций и призвал НАПК принять его 9 февраля.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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