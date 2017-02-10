Порошенко требует от руководителей трёх областей усилить борьбу с незаконной добычей янтаря

Президент Украины Петр Порошенко требует усилить борьбу с незаконной добычей янтаря.

Об этом он заявил в Ивано-Франковске во время совещания относительно эксперимента по развитию дорожной отрасли при участии председателей облгосадминистраций западного региона.

"Руководителям Житомирской, Ривненской и Волынской областей я ставлю вопрос о борьбе с незаконной добычей янтаря. Я обратился к правительству или через законодательное, или через нормативное урегулирование наконец подготовить нормативные основания", - отметил Порошенко.

Как сообщалось, в связи с обострением ситуации относительно незаконной добычи янтаря в город Олевск Житомирской области на днях отправили военнослужащих Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины.

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