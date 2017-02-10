Климкин на следующей неделе поедет на встречу "нормандской четвёрки", заявил Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на следующей неделе встретится с министрами иностранных дел стран "нормандского формата" – Германии, Франции и РФ.

Об этом в пятницу 10 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко в Ивано-Франковске, передает "Интерфакс-Украина".

"Политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса в вопросах безопасности. А выборы под российскими дулами… являются абсолютно неприемлемыми и недопустимыми", - отметил президент.

"Именно с этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров иностранных дел стран нормандской четверки", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, 8 февраля в Министерстве иностранных дел Украины получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел.

Cсылки по теме: