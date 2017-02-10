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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Климкин на следующей неделе поедет на встречу "нормандской четвёрки", заявил Порошенко
время публикации: 22:20
последнее обновление: 22:20
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Климкин на следующей неделе поедет на встречу "нормандской четвёрки", заявил Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на следующей неделе встретится с министрами иностранных дел стран "нормандского формата" – Германии, Франции и РФ.

Об этом в пятницу 10 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко в Ивано-Франковске, передает "Интерфакс-Украина".

"Политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса в вопросах безопасности. А выборы под российскими дулами… являются абсолютно неприемлемыми и недопустимыми", - отметил президент.

"Именно с этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров иностранных дел стран нормандской четверки", - сказал Порошенко.

Как сообщалось, 8 февраля в Министерстве иностранных дел Украины получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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