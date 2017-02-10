Климкин на следующей неделе поедет на встречу "нормандской четвёрки", заявил Порошенко

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на следующей неделе встретится с министрами иностранных дел стран "нормандского формата" – Германии, Франции и РФ.
Об этом в пятницу 10 февраля заявил президент Украины Петр Порошенко в Ивано-Франковске, передает "Интерфакс-Украина".
"Политические пункты Минских соглашений могут быть реализованы только после очевидного и бесспорного прогресса в вопросах безопасности. А выборы под российскими дулами… являются абсолютно неприемлемыми и недопустимыми", - отметил президент.
"Именно с этим Павел Климкин на следующей неделе поедет на встречу министров иностранных дел стран нормандской четверки", - сказал Порошенко.
Как сообщалось, 8 февраля в Министерстве иностранных дел Украины получили предложение немецкой стороны провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел.
|
Cсылки по теме:
"Народный фронт" выступает за принятие стратегии деоккупации и расширение "нормандского формата"
// NEWSru.ua // Украина // 7 февраля 2017 г.
Пророссийский депутат пытался склонить ПАСЕ поддержать выборы в Верховную Раду в ОРДЛО. Но не вышло
// NEWSru.ua // Украина // 25 января 2017 г.
Геращенко допускает расширение "нормандского формата" в 2017 году
// NEWSru.ua // Украина // 31 декабря 2016 г.
Порошенко надеется, что "тишина" на Донбассе станет постоянной: мы готовы выполнять весь "Минск", призываю РФ тоже
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Климкин: Кремль тянет время в переговорах по Донбассу, ожидая смены руководства США и Европы
// NEWSru.ua // Украина // 13 декабря 2016 г.