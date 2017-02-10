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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Порошенко: Украина способна защитить себя только будучи сплочённой
время публикации: 14:43
последнее обновление: 15:03
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Только объединенная Украина сможет преодолеть любые угрозы, считает президент страны Петр Порошенко

Только сплоченной Украина сможет преодолеть любые угрозы, считает президент страны Петр Порошенко, передает "Интерфакс-Украина".

"Когда громада вместе, когда Украина объединенная, она способна защитить себя против любого агрессора, даже против РФ, у которой самая большая и сильная армия на континенте", - сказал президент, открывая новую поликлинику в Коломые Ивано-Франковской области в пятницу.

По его словам, Украина существенно увеличила военный бюджет, укрепила боеспособность своих Вооруженных сил. "Нашим боевым духом мы их остановили, освободили две трети Донбасса, обеспечиваем восстановление инфраструктуры и проведение самых мощных реформ", - сказал президент.

По его словам, высокую оценку реформам в Украине дали международные организации, в том числе МВФ, ЕБРР, ЕС.

"Сегодня все находится в руках громады (общины) и мы готовы ей помогать, готовы нашими решительными шагами делать все возможное, чтобы каждый украинец мог сказать, что с каждым днем ситуация изменяется к лучшему", - сказал Порошенко.

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