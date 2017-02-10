НАБУ готовит второе подозрение по делу о "чёрной бухгалтерии" ПР

Национальное антикоррупционное бюро готовит второе подозрение по делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов. Об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник на пресс-конференции 10 февраля по итогам работы последних полугода, пишет "Украинская правда".
Ранее говорилось, что по этому делу будет три подозрения высокопоставленным чиновникам, – один из них Михаил Охедондовский, а двое "как-то потерялись".
"Они не потерялись. Как раз вот второе подозрение сейчас детективы собираются передавать в Антикоррупционную прокуратуру, насколько мне доложили. Имя я пока не название, но подозрение готовится, оно передается", – сказал он.
Относительно американского советника Виктора Януковича Пола Манафорта, то Сытник сказал, что ранее лишь констатировали: его имя было в "амбарной книге" Партии регионов. А получал ли он деньги от ПР – не уточнялось.
Руководитель НАБУ также дал понять, что глава ЦИК Михаил Охендовский, который также фигурирует в деле о злоупотреблении ПР, должен понести ответственность: "Что касается Охендовского – он там собирается судиться, это его право… Назар Холодницкий, старший прокурор по этому делу, четко дал понять, что расследование относительно главы ЦИК должно быть завершено в максимально короткий срок".
"Мы будем пытаться как можно скорее – в рамках закона – направить это дело в суд", – добавил Сытник.
"Очень хотелось принять окончательное решение по ряду дел, в том числе по этому, до отчета, – к сожалению, мы, в первую очередь, ориентированы на закон и полный сбор доказательств, поэтому мы не успели до отчета. Но дело находится на завершающей стадии", – заявил он.
По словам Сытника, главный вопрос по делу "черной бухгалтерии" – взаимодействие с подразделнгтем Сергея Горбатюка, потому что "дела пересекаются" и надо обеспечить координацию между следственными группами.
Как сообщалось, 13 декабря 2016 года Охендовскому в аэропорту "Борисполь" сотрудники НАБУ вручили сообщение о подозрении в уголовном производстве о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов. Он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взяток в крупных и особо крупных размерах лицом, занимающим особо ответственное положение). Общая сумма взяток, инкриминируемых детективами подозреваемому, составляет около 161,7 тыс. долл., что в эквиваленте по курсу Национального банка Украины на момент совершения преступлений составило почти 1,29 млн грн.
19 декабря ЦИК на своем заседании приняла обращение, в котором указала, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск в ночь на 14 декабря в иных помещениях, нежели кабинет председателя ЦИК Охендовского, делая это с нарушениями законодательства.
21 декабря Соломенский райсуд Киева избрал Охендовскому меру пресечения в виде личного обязательства до 13 февраля 2017 года: глава ЦИК может покидать территорию Украины только с разрешения следователя. В этот же день суд отказался отстранять Охендовского с должности председателя Центризбиркома.
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