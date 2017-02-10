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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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От гриппа умер ещё один человек
время публикации: 07:48
последнее обновление: 07:48
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За неделю с 30 января по 5 ферваля в Украине зарегистрирована одна смерть в результате осложнений после гриппа

За неделю с 30 января по 5 ферваля в Украине зарегистрирована одна смерть в результате осложнений после гриппа.

Как сообщили в Минздраве, за неделю гриппом и ОРВИ заболело 183 420 человек, из них 65,1% - дети в возрасте до 17 лет. Госпитализированы 5876 человек.

При этом там уточнили, что ни в одной из областей Украины эпидемический порог заболеваемости не превышен.

Самый высокий показатель заболеваемости зарегистрирован в Киевской области, наименьший - в Тернопольской.

Ранее в Минздраве заявили, что повышение уровня заболеваемости гриппом в Украине ожидается в середине февраля.

Напомним, от гриппа уже скончались больше 20 человек.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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