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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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У Онищенко говорят, что Германия отказала Украине в его экстрадиции
время публикации: 10 февраля 2017 г., 22:29
последнее обновление: 10 февраля 2017 г., 22:31
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У народного депутата Александра Онищенко заявляют, что Германия отказала Генеральной прокуратуре Украины в его экстрадиции

У народного депутата Александра Онищенко заявляют, что Германия отказала Генеральной прокуратуре Украины в его экстрадиции.

Об этом сообщила пресс-секретарь Онищенко Юлия Омельянюк, передает "Украинская правда".

По ее словам, Генеральная прокуратура Украины сделала запрос правоохранительным органам Германии с целью получить согласие на экстрадицию беглого народного депутат Александра Онищенко, и Берлин отказал ГПУ.

"Однако немецкий суд посчитал обвинения против Онищенко необоснованными и в экстрадиции отказал. Таким образом, Германия стала первой страной в Европе, официально отказавшей в выдаче Онищенко украинским правоохранительным органам", - заявила Омельянюк.

В свою очередь пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган заявила, что этим делом занимается НАБУ, а ГПУ не делала такой запрос.

"Генпрокуратура не делала запрос на экстрадицию Онищенко, поскольку это дело расследует НАБУ", - сказала Сарган.

В НАБУ заявили, что не могут комментировать эту информацию.

"НАБУ подавало в Германию запрос с просьбой о задержании с целью экстрадиции. Документ на который ссылается Онищенко мы не получали и не видели, поэтому не можем комментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе НАБУ.

Напомним, 9 февраля нардеп Онищенко через СМИ обнародовал вторую часть своих записей.

Он утверждает, что на них - Николай Мартыненко. По утверждению Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом Петром Порошенко.

Что касается готовности НАБУ к суд над Онищенко, то, по словам Сытника, заочный суд над одним из крупнейших украинских газодобытчиков может начаться уже в феврале.

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