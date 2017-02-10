У Онищенко говорят, что Германия отказала Украине в его экстрадиции

У народного депутата Александра Онищенко заявляют, что Германия отказала Генеральной прокуратуре Украины в его экстрадиции.
Об этом сообщила пресс-секретарь Онищенко Юлия Омельянюк, передает "Украинская правда".
По ее словам, Генеральная прокуратура Украины сделала запрос правоохранительным органам Германии с целью получить согласие на экстрадицию беглого народного депутат Александра Онищенко, и Берлин отказал ГПУ.
"Однако немецкий суд посчитал обвинения против Онищенко необоснованными и в экстрадиции отказал. Таким образом, Германия стала первой страной в Европе, официально отказавшей в выдаче Онищенко украинским правоохранительным органам", - заявила Омельянюк.
В свою очередь пресс-секретарь Генпрокуратуры Лариса Сарган заявила, что этим делом занимается НАБУ, а ГПУ не делала такой запрос.
"Генпрокуратура не делала запрос на экстрадицию Онищенко, поскольку это дело расследует НАБУ", - сказала Сарган.
В НАБУ заявили, что не могут комментировать эту информацию.
"НАБУ подавало в Германию запрос с просьбой о задержании с целью экстрадиции. Документ на который ссылается Онищенко мы не получали и не видели, поэтому не можем комментировать эту информацию", - сказали в пресс-службе НАБУ.
Напомним, 9 февраля нардеп Онищенко через СМИ обнародовал вторую часть своих записей.
Он утверждает, что на них - Николай Мартыненко. По утверждению Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом Петром Порошенко.
Что касается готовности НАБУ к суд над Онищенко, то, по словам Сытника, заочный суд над одним из крупнейших украинских газодобытчиков может начаться уже в феврале.
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