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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Оккупанты бьют из миномётов и БМП на всех направлениях
время публикации: 07:27
последнее обновление: 07:28
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Оккупанты бьют из миномётов и БМП на всех направлениях

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжили обстрелы позиций ВСУ из минометов, вооружения БМП и стрелкового оружия на всех направлениях. В общем за сутки зафиксирован 61 обстрел. Потерь среди украинских военных нет. Об этом сегодня утром, 10 февраля, в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Донецком направлении из минометов различных калибров захватчики обстреливали Луганское, Авдеевку, Троицкое и Верхнеторецкое. Из гранатометов и стрелкового оружия - Зайцево, Авдеевку, Опытное и Пески. По позициям ВСУ в районе Авдеевки и Опытного огонь вели БМП противника.

На Луганском направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Шаров Кут, Лобачево, Новоалександровку и Новозвановку. БТР вел огонь по Водяному.

На Мариупольском направлении из минометов обстреляны Водяное и Павлополь. Из гранатометов и стрелкового оружия - Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Марьинка, Гнутово, Лебединское, Водяное. Силы АТО в районе Широкиного обстреливала БМП противника.

Напомним, 29 января сообщалось, что российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования осуществили штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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