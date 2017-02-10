Онищенко никто не преследует, а документы по "Укргаздобыче" передаются в суд, - Сытник

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что фигуранты из новой обнародованной записи нардепа Александра Онищенко будут вызваны на допрос. Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 10 февраля 2017 года, передает "Украинская правда".

"Те лица, которые там фигурируют, мы их вызовем, будем допрашивать по этим записям. Я утром их сам читал, очень интересный разговор", - сказал он.

"Ждать мы не будем, будем вызывать, будем допрашивать. Но хотел бы отметить, запись сделана после того, как мы реализовали свое дело. Пользуясь случаем хочу еще раз обратиться к господину Онищенко, если у вас есть какие то записи, о которых вы постоянно говорите, которые были сделаны до открытия нами этого производства и привлечения членов этой группировки к ответственности, то передайте нам – и мы будем заниматься", - сказал Сытник.

По словам Сытника основная цель Онищенко – избежать ответственности за совершение коррупционных действий.

"В том числе, путем отвлечения внимания от основного кейса на то, что это якобы политическое преследование. Даже во вчерашних записях я не вижу политического преследования. Наоборот, это подтверждение того, что есть человек, который совершил коррупционные преступления и хочет избежать наказания", - сказал Сытник.

При этом он подтвердил, что НАБУ будет проверять записи, обнародованные 9 февраля.

"Как можно добавить в качестве доказательства запись, просто выложенную в интернет? Это не доказательство. Сам носитель нам нужен, запись - чтобы провести фоноскопической исследования и пр. Но по этим записям, в принципе, уже можно допрашивать тех людей, которые там фигурируют" - сказал Сытник.

Кроме того, на пресс-конференции Сытник заявил о завершении расследования первой части дела о злоупотреблениях Онищенко с компанией "Укргазвыдобування" и подготовки соответствующих материалов для передачи в суд. "В понедельник первая часть этого дела, которая касается тех, фигурантов, которые установлены, находятся под стражей или под другими мерами, планируется объявление об окончании... и соответственно начале ознакомления фигурантов дела для дальнейшей передачи в суд", - сказал, в частности, Сытник.

Также Сытник отчитался, что за 14 месяцев деятельности НАБУ в рамках криминальной расследований наложил арест на 601 миллион гривен, 80 млн долларов и 7 миллионов евро, а также на большое количество недвижимости.

Сейчас, по словам Сытника, Антикорупцийне бюро расследует 264 криминальных производства.

Полностью с отчетом Национального антикоррупционного бюро можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, в четверг нардеп Онищенко через СМИ обнародовал вторую часть своих записей.

Он утверждает, что на них - Николай Мартыненко. По утверждению Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом Петром Порошенко.

Что касается готовности НАБУ к суд над Онищенко, то, по словам Сытника, заочный суд над одним из крупнейших украинских газодобытчиков может начаться уже в феврале.

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