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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Онищенко никто не преследует, а документы по "Укргаздобыче" передаются в суд, - Сытник
время публикации: 16:12
последнее обновление: 16:12
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Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что фигуранты из новой обнародованной записи нардепа Александра Онищенко будут вызваны на допрос

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что фигуранты из новой обнародованной записи нардепа Александра Онищенко будут вызваны на допрос. Об этом он сказал во время пресс-конференции в пятницу, 10 февраля 2017 года, передает "Украинская правда".

"Те лица, которые там фигурируют, мы их вызовем, будем допрашивать по этим записям. Я утром их сам читал, очень интересный разговор", - сказал он.

"Ждать мы не будем, будем вызывать, будем допрашивать. Но хотел бы отметить, запись сделана после того, как мы реализовали свое дело. Пользуясь случаем хочу еще раз обратиться к господину Онищенко, если у вас есть какие то записи, о которых вы постоянно говорите, которые были сделаны до открытия нами этого производства и привлечения членов этой группировки к ответственности, то передайте нам – и мы будем заниматься", - сказал Сытник.

По словам Сытника основная цель Онищенко – избежать ответственности за совершение коррупционных действий.

"В том числе, путем отвлечения внимания от основного кейса на то, что это якобы политическое преследование. Даже во вчерашних записях я не вижу политического преследования. Наоборот, это подтверждение того, что есть человек, который совершил коррупционные преступления и хочет избежать наказания", - сказал Сытник.

При этом он подтвердил, что НАБУ будет проверять записи, обнародованные 9 февраля.

"Как можно добавить в качестве доказательства запись, просто выложенную в интернет? Это не доказательство. Сам носитель нам нужен, запись - чтобы провести фоноскопической исследования и пр. Но по этим записям, в принципе, уже можно допрашивать тех людей, которые там фигурируют" - сказал Сытник.

Кроме того, на пресс-конференции Сытник заявил о завершении расследования первой части дела о злоупотреблениях Онищенко с компанией "Укргазвыдобування" и подготовки соответствующих материалов для передачи в суд. "В понедельник первая часть этого дела, которая касается тех, фигурантов, которые установлены, находятся под стражей или под другими мерами, планируется объявление об окончании... и соответственно начале ознакомления фигурантов дела для дальнейшей передачи в суд", - сказал, в частности, Сытник.

Также Сытник отчитался, что за 14 месяцев деятельности НАБУ в рамках криминальной расследований наложил арест на 601 миллион гривен, 80 млн долларов и 7 миллионов евро, а также на большое количество недвижимости.

Сейчас, по словам Сытника, Антикорупцийне бюро расследует 264 криминальных производства.

Полностью с отчетом Национального антикоррупционного бюро можно ознакомиться по этой ссылке.

Напомним, в четверг нардеп Онищенко через СМИ обнародовал вторую часть своих записей.

Он утверждает, что на них - Николай Мартыненко. По утверждению Онищенко, Мартыненко выступил очередным посредником в переговорах между ним и президентом Петром Порошенко.

Что касается готовности НАБУ к суд над Онищенко, то, по словам Сытника, заочный суд над одним из крупнейших украинских газодобытчиков может начаться уже в феврале.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  
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