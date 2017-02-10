Гиркин боится возвращаться в ОРДЛО: Может, мне лучше здесь самоубиться просто? Чтоб не ездить

Бывший главарь террористов из группировки "ДНР", россиянин Игорь "Стрелков" Гиркин серьезно напуган чередой убийств боевиков Михаила "Гиви" Толстых, Арсения "Моторолы" Павлова и других сепаратистов.

Как передает "Цензор.НЕТ", один из главных застрельщиков российского вооруженного вторжения в Украину боится за свою жизнь и обвиняет в убийствах главаря боевиков из группировки "ЛНР" Игоря Плотницкого.

"Вот куда мне возвращаться - на подвал сразу? Или повторить судьбу Мозгового, убитого неизвестной украинской ДРГ? Любой, извините, идиот знает в "Луганской республике", что к этому приложил руку пан Плотницкий. А также замечательное подразделение Вагнера. Или повторить судьбу Бэтмена, которого тоже убили? Про Мозгового я еще насчет Вагнера говорить не буду, а вот про Бэтмена - точно он сработал", - рассказал Гиркин. (По данным СМИ, конкурирующие с формальным лидером группировки "ЛНР" Игорем Плотницким главари банд Алексей Мозговой, Павел Дремов, Александр Беднов и Евгений Ищенко, предположительно, были ликвидированы людьми из частной военной компании "ЧВК Вагнера" российского наемника Дмитрия Уткина. - Ред.)

"Ну вот что мне? Может, мне лучше здесь самоубиться просто? Чтоб не ездить, не тратить время, не тратить бензин", - предположил Гиркин.

Как сообщалось, главарь боевиков "Сомали" Михаил Толстых по кличке Гиви погиб вследствие выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель" 8 февраля во временно оккупированном Донецке. Ответственность за его убийство взяли на себя его подчиненные: гражданин РФ, наемник из Москвы Игорь "Француз" Мыльцев из "Сомали" и еще трое боевиков из того же бандформирования – убийство назвали местью сослуживцев, якобы брошенных Гиви на произвол судьбы во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

Перед этим, 3 февраля, разведка сообщала о том, что российское военно-политическое руководство угрожает уволить главарей боевиков "ДНР" в случае утраты ними контроля над Ясиноватским плацдармом. В этом районе – около Авдеевки – с конца января шли жестокие бои: российско-террористические войска многократно атаковали позиции сил АТО, однако все их наступления были отбиты. Оккупанты лишились стратегической позиции ("Алмаз-2"), с которой полностью контролируются дороги Донецк - Луганск и Донецк - Горловка.

4 февраля в Луганске в результате взрыва погиб "начальник управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.

Ранее, 27 января 2017 года, в Москве (РФ) внезапно скончался бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. Боевики сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа. Однако вдова Болотова считает, что его отравили.

Отметим, что в своем последнем публичном интервью Болотов в декабре 2016 года жестко критиковал своего преемника Игоря Плотницкого, сказав, что был лишен своего "поста" в результате заговора, а также рассказал, что именно батальон "Заря" под командованием Плотницкого устраивал провокации и обстреливал Луганск летом 2014 года.

6 августа 2016 года главарь "ЛНРовцев" Игорь Плотницкий пережил покушение. Его личный автомобиль подорвали неизвестные.

Позже, 19 сентября 2016 года, в Москве на Рублевке был застрелен основатель пророссийской сепаратистской организации "Оплот" Евгений Жилин, в составе которой начинал свою незаконную деятельность "ДНРовец" Александр Захарченко. А накануне этого события, 18 сентября, стало известно о смертельном "отравлении грибами", случившемся с родителями Плотницкого в российском Воронеже. Также Плотницкий объявил в розыск своего бывшего соратника Алексея Карякина, который ранее возглавлял так называемый "парламент "ЛНР".

Затем, 21 сентября 2016 года, Плотницкий заявил о предотвращении "очередной попытки переворота", следом за которой, сказал он, в Луганск и окрестности якобы "должна была зайти украинская армия". "Коллега" Плотницкого Захарченко тогда прокомментировал, что у них "тоже что-то примерное готовилось". Более того, Захарченко подтвердил, что отправлял в помощь Плотницкому в связи с "переворотом" незаконное вооруженное формирование "Спарта" во главе с одиозным Моторолой, которого позже - 16 октября 2016 года - взорвали в лифте в Донецке.

Позже в сентябре 2016 года "мэр" Красного Луча (Луганская область) Юрий Кондратенко призвал "поддержать руководство народной милиции в борьбе с казнокрадом Плотницким". А перед этим батальон боевиков-"ЛНРовцев" "Призрак" им. А.Б. Мозгового" заявлял о зачистке со стороны главаря "ЛНР" Плотницкого.

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