На выходных морозы пойдут на спад

За минувшие сутки на автодорогах Украины погибло двое граждан, травмировано – 53. Как информирует пресс-служба Нацполиции, сегодня, 10 февраля, в некоторых регионах ограничено движение транспорта.
"Критической по уровню аварийности остается ситуация в восьми областях страны: Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Волынской, Кировоградской и Херсонской.
Высокий уровень аварийности остается в Тернопольской, Житомирской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областях", - сказано в сообщении.
В ближайшие сутки погоду в Украине по-прежнему будут определять гребень северного антициклона и холодная воздушная масса с температурой ниже климатической нормы для этого периода, хотя вследствие увеличения облачности в большинстве областей морозы ослабеют.
Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается погода без существенных осадков. В западных областях ночью и утром местами туман. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 8-13 С мороза, в Карпатах и Прикарпатье 14-19 С, днем 2-7 С мороза, на Закарпатье 1-6 С тепла.
В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10 С, днем 4-6 С мороза.
По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 февраля самая высокая температура днем была +8,8 С в 1958, 1997 годах, а самая низкая ночью - 25 С ниже нуля в 1909 году.
12 февраля - без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 7-12 С мороза, в Карпатах и Прикарпатье местами 14-19 С мороза; днем 2-7 С мороза, в Карпатах и на юге Одесской области около 0 С, на Закарпатье 1-6 С тепла.
В Киеве - без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10 С, днем 4-6 С мороза.
Ранее харьковский сурок Тимка предсказал начало настоящей весны в середине марта.
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