МОН готовит план интернационализации высшего образования

Министерство образования и науки разрабатывает план интернационализации образования, в частности в части оптимизации процесса поступления в украинские вузы иностранных студентов и упрощение условий для трудоустройства иностранных преподавателей. Об этом сказала министр образования и науки Лилия Гриневич во время встречи с послом государства Кувейт в Украине Рашидом Хаммадом Аль-Адвани, сообщает пресс-служба Минобразования.

"Сейчас Министерство образования и науки работает над планом интернационализации высшего образования в Украине, изучаем все слабые места, которые связаны в том числе с деятельностью миграционной службы и других ведомств, процедуры которых усложняют процесс поступления и обучения иностранных студентов", - сказала Гриневич.

Этим планом также предполагается, что будут изучены и упрощенные условия для трудоустройства иностранных преподавателей, в частности, относительно предоставления визы.

"Нам сейчас нужно увеличить количество преподавателей-носителей иностранного языка. Такое обучение значительно повысит шансы наших детей качественно усвоить иностранные языки на приемлемом для профессионального использования уровня", - отметила министр.

Во время встречи стороны также обсудили вопросы углубления сотрудничества в сфере высшего образования. В частности, посол анонсировал изменение подходов Государства Кувейт к признанию дипломов.

"Мы хотим полностью перейти на формат, когда не признаются дипломы определенного государства, а дипломы конкретных университетов. В таком же формате мы работаем с Америкой, Францией и другими странами. Мы заинтересованы в том, чтобы наши студенты учились здесь в лучших университетах, в которых действительно трудно и полезно учиться. Украина имеет сильные учреждения, которые пользуются авторитетом в Кувейте и выпускники которых стали известными и успешными людьми. В частности, наш известный кардиохирург, которого называют богом сердца, получал медицинское образование в Украине", - отметил Аль-Адвани.

Ранее стало известно, что Чехия поможет Украине провести реформу образования.

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