Янукович открещивается от замороженных в Швейцарии денег

Экс-президент Виктор Янукович и его сын Александр отрицают причастность к замороженным в Швейцарии активам. Это следует из комментария пресс-секретаря Александра Януковича Юрия Кирасира, обнародованного 10 февраля.

По словам Кирасира, 9 декабря 2016 года Федеральный совет Швейцарии сообщил о своем решении продлить меры по замораживанию всех находящихся в Швейцарии активов президента Януковича, а также других физических лиц из Украины, которые, предположительно, с ним связаны.

"Помимо прочего, в сообщении утверждалось, что "речь идет об активах стоимостью приблизительно 70 миллионов швейцарских франков" (без уточнения, кому именно такие активы могут принадлежать). Многие украинские СМИ ошибочно приписали всю указанную сумму лично Виктору Януковичу", – отмечает Кирасир.

По его словам, "в результате вмешательства лондонской юридической компании Joseph Hage Aaronson LLP, представляющей интересы Януковичей, Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в своем письме от 8 февраля 2017 года подтвердил, что сумма в размере 70 миллионов швейцарских франков представляет собой приблизительную общую стоимость замороженных активов более чем 20 физических лиц, включенных в списки согласно соответствующим швейцарским указам".

"Они также подтвердили, что пресс-релиз от 9 декабря 2016 года не содержит комментариев относительно активов, принадлежащих лично президенту Януковичу или Александру Януковичу", – отмечает Кирасир.

"Виктор Янукович и Александр Янукович утверждают, что у них нет банковских счетов, денежных средств или иных активов в Швейцарии, за исключением принадлежащей Александру Януковичу компании Mako Trading SА, на счетах которой в Швейцарии находится около 1 миллиона швейцарских франков", – идет речь в комментарии.

По словам Кирасира, данный счет является прозрачным и подлежит аудиторским проверкам.

"Власти Швейцарии не подтвердили факт существования каких-либо иных активов Виктора Януковича или Александра Януковича в Швейцарии", – утверждает пресс-секретарь.

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