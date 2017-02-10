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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Украинских лотерейщиков подозревают в организации игорного бизнеса
время публикации: 08:50
последнее обновление: 08:50
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Национальная полиции Украина открыла уголовное производство против оператора государственных лотерей "Украинская национальная лотерея" ("УНЛ") по подозрению в уклонении от уплаты налогов и организации игорного бизнеса под видом лотерей. Это следует из постановления Печерского районного суда города Киева, опубликованного в Едином реестре судебных решений, передает "Апостроф".

Как установили правоохранители, должностными лицами и учредителями компании "Украинская национальная лотерея", ООО "Лаки ленд", ООО "Планета Земля" созданы преступные схемы по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем в особо крупном размере путем использования фиктивных предприятий и организации занятия игорным бизнесом под видом проведения государственных лотерей.

По данным следствия, "УНЛ" мог вести незаконную деятельность, а также уклоняться от уплаты налогов в течение 2 лет, с 2014 по 2016 год.

Дело возбуждено по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 и ч. 1 ст. 203-2 УК Украины.

15 мая 2009 года Верховная Рада приняла закон "О запрете игорного бизнеса в Украине". За нарушение закона предусмотрен штраф в размере 8 тыс. минимальных зарплат, с конфискацией игрового оборудования, а доход от проведения азартных игр подлежит перечислению в госбюджет. К азартным играм не были отнесены организация и проведение лотерей, игра в бильярд, кегли, другие игры, которые не предусматривают приз и выигрыш.

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Верховную Раду принять законопроект об игорном бизнесе, который установил бы ограничения и порядок лицензирования в сфере азартных игр.

Ранее СМИ рассказали о лотерейной монополии, которую организовал нардеп от БПП.

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