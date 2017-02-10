Украинские логопеды ввели ноу-хау в лечении детей

|
Преодолеть недостатки в речи детей поможет песок. К такому выводу пришли логопеды и даже начали использовать специальную терапию, говорится в сюжете телеканала "24".
Доказать что это работает, решили в одном из черкасских детсадов. И решились закупить специальное оборудование.
Через игру и рисование на песке дети развивают творческое мышление и привыкают к компании сверстников.
7 столов с кинетическим песком установили в каждой группе детсада. Для дошкольников это интересная забава, а для воспитателей-логопедов – еще один метод развить у детей связную речь.
Воспитанниками логопедического детсада является почти сотня малышей. Проблемы у детей разные: от трудностей в произношении букв до заикания. Иногда эти проблемы связаны с психологическим перенапряжением у ребенка.
Работая с песком, ребенок расслабляется и не боится делать ошибки, ведь картинку можно с легкостью стереть и создать новый шедевр.
Внедрение песочной терапии – инициировало руководство детсада. Разработало проект и подало в городской совет. На реализацию замысла выделили деньги из городского бюджета. Оборудовать искусственными песочницами планируют и другие местные логопедические детсады.
Ранее в Ивано-Франковске создали уникальное мобильное приложение, которое серьезно облегчит жизнь людям с особыми потребностями и мамам с колясками.
|
Cсылки по теме:
В Украине впервые родился ребёнок от трёх родителей
// NEWSru.ua // Украина // 18 января 2017 г.
Психолог назвал причины самоубийств среди бойцов АТО
// NEWSru.ua // Украина // 12 января 2017 г.
В Киеве перед судом предстанет патрульный, избивший резиновой дубинкой инвалида
// NEWSru.ua // Украина // 6 декабря 2016 г.
В Международный день людей с особыми потребностями Гройсман обещает сделать их жизнь комфортной
// NEWSru.ua // Украина // 3 декабря 2016 г.
Около 4 тысяч участников АТО получили статус инвалида войны, рассказала Геращенко
// NEWSru.ua // Украина // 19 октября 2016 г.
Бойцов АТО реабилитируют с помощью рыбалки
// NEWSru.ua // Украина // 12 октября 2015 г.
Для реабилитации бойцов АТО после войны начали использовать собак, лошадей и пчёл
// NEWSru.ua // Украина // 31 августа 2015 г.