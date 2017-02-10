Украинские логопеды ввели ноу-хау в лечении детей

Преодолеть недостатки в речи детей поможет песок. К такому выводу пришли логопеды и даже начали использовать специальную терапию, говорится в сюжете телеканала "24".

Доказать что это работает, решили в одном из черкасских детсадов. И решились закупить специальное оборудование.

Через игру и рисование на песке дети развивают творческое мышление и привыкают к компании сверстников.

7 столов с кинетическим песком установили в каждой группе детсада. Для дошкольников это интересная забава, а для воспитателей-логопедов – еще один метод развить у детей связную речь.

Воспитанниками логопедического детсада является почти сотня малышей. Проблемы у детей разные: от трудностей в произношении букв до заикания. Иногда эти проблемы связаны с психологическим перенапряжением у ребенка.

Работая с песком, ребенок расслабляется и не боится делать ошибки, ведь картинку можно с легкостью стереть и создать новый шедевр.

Внедрение песочной терапии – инициировало руководство детсада. Разработало проект и подало в городской совет. На реализацию замысла выделили деньги из городского бюджета. Оборудовать искусственными песочницами планируют и другие местные логопедические детсады.

Ранее в Ивано-Франковске создали уникальное мобильное приложение, которое серьезно облегчит жизнь людям с особыми потребностями и мамам с колясками.

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