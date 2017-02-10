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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Линкявичус решил рассказать коллегам всё, что увидел на Донбассе, говорит Геращенко
время публикации: 15:41
последнее обновление: 16:19
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Линкявичус решил рассказать коллегам всё, что увидел на Донбассе
Линкявичус решил рассказать коллегам всё, что увидел на Донбассе
Линкявичус решил рассказать коллегам всё, что увидел на Донбассе
Линкявичус решил рассказать коллегам всё, что увидел на Донбассе

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, посол Литвы в Украине Марюс Януконис и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко осуществили поездку на Донбасс.

Об этом в пятницу 10 февраля Геращенко написала в Facebook.

"Министр Линкявичюс настроен рассказать все, что он увидел, своим коллегам - министрам иностранных дел стран-членов ЕС. Эти свидетельства, эта информация из первых уст бесценны в дискуссии относительно санкций против РФ, в донесении правды и странам ЕС, и странам НАТО", - отметила Геращенко.

Геращенко проинформировала, что делегация побывала, в частности, в Авдеевке. Там за время обстрелов в конце января - начале февраля пострадало почти 300 частных домов, почти 2 недели не было света и воды.

"Авдеевка потихоньку отходит от ужаса, продолжаются ремонтные работы, свет и вода (холодная) уже есть, горячей не было с 2015 года, потому что не дают провести ремонтные работы в серой зоне", - написала первый заместитель председателя Верховной Рады.

Представители Литвы и украинского парламента провели встречу с военными.

"Поблагодарили героическую 72 бригаду. У Иры Луценко два дня назад был День рождения, и она попросила коллег и друзей подарить ей беспилотник и другие важные для армии вещи. Сегодня с радостью передали все это руководству 72 бригады", - пишет Геращенко.

По ее словам, министр Линкявичюс планировал посетить район старой Авдеевки, которая больше всего пострадала от обстрелов, а также промзону, но военные не советовали и не пустили, потому что на линии фронта непокойно.

Напомним, что в марте прошлого года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе визита в Украину уже побывал в зоне проведения антитеррористической операции - в частности, в поселке Широкино вблизи Мариуполя.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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