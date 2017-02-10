Линкявичус решил рассказать коллегам всё, что увидел на Донбассе, говорит Геращенко

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, посол Литвы в Украине Марюс Януконис и первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко осуществили поездку на Донбасс.

Об этом в пятницу 10 февраля Геращенко написала в Facebook.

"Министр Линкявичюс настроен рассказать все, что он увидел, своим коллегам - министрам иностранных дел стран-членов ЕС. Эти свидетельства, эта информация из первых уст бесценны в дискуссии относительно санкций против РФ, в донесении правды и странам ЕС, и странам НАТО", - отметила Геращенко.

Геращенко проинформировала, что делегация побывала, в частности, в Авдеевке. Там за время обстрелов в конце января - начале февраля пострадало почти 300 частных домов, почти 2 недели не было света и воды.

"Авдеевка потихоньку отходит от ужаса, продолжаются ремонтные работы, свет и вода (холодная) уже есть, горячей не было с 2015 года, потому что не дают провести ремонтные работы в серой зоне", - написала первый заместитель председателя Верховной Рады.

Представители Литвы и украинского парламента провели встречу с военными.

"Поблагодарили героическую 72 бригаду. У Иры Луценко два дня назад был День рождения, и она попросила коллег и друзей подарить ей беспилотник и другие важные для армии вещи. Сегодня с радостью передали все это руководству 72 бригады", - пишет Геращенко.

По ее словам, министр Линкявичюс планировал посетить район старой Авдеевки, которая больше всего пострадала от обстрелов, а также промзону, но военные не советовали и не пустили, потому что на линии фронта непокойно.

Напомним, что в марте прошлого года министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в ходе визита в Украину уже побывал в зоне проведения антитеррористической операции - в частности, в поселке Широкино вблизи Мариуполя.

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