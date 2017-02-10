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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Синоптики предупреждают о лавинной опасности

время публикации: 10:07
последнее обновление: 10:52
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Синоптики предупреждают о лавинной опасности

10 февраля в украинских Карпатах на территории Закарпатской и Львовской областей сохранится значительный уровень лавинной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.

Согласно прогнозу синоптиков, на востоке страны облачно, температура воздуха от -4 до -7. Ночью столбики термометра опустятся до -20.

На западной Украине температура воздуха от -4 до -7, без осадков. Ночью температура опустится до -19.

На севере Украины облачно, без осадков, днем от -3 до -7, ночью до -18.

В центральных областях также без осадков, температура от -4 до -6, ночью до -18.

На юге страны без осадков, температура от -2 до -6, ночью температура опустится до -18 градусов.

В Киеве сегодня ожидается температура от -5 до -7, облачно, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -17 градусов.

Ранее харьковский сурок Тимка предсказал начало настоящей весны в середине марта.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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