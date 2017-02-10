Синоптики предупреждают о лавинной опасности

10 февраля в украинских Карпатах на территории Закарпатской и Львовской областей сохранится значительный уровень лавинной опасности. Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Facebook.
Согласно прогнозу синоптиков, на востоке страны облачно, температура воздуха от -4 до -7. Ночью столбики термометра опустятся до -20.
На западной Украине температура воздуха от -4 до -7, без осадков. Ночью температура опустится до -19.
На севере Украины облачно, без осадков, днем от -3 до -7, ночью до -18.
В центральных областях также без осадков, температура от -4 до -6, ночью до -18.
На юге страны без осадков, температура от -2 до -6, ночью температура опустится до -18 градусов.
В Киеве сегодня ожидается температура от -5 до -7, облачно, без осадков. Ночью температура воздуха опустится до -17 градусов.
Ранее харьковский сурок Тимка предсказал начало настоящей весны в середине марта.
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