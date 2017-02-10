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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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Климкин планирует убедить Ле Пен, что Крым украинский
время публикации: 10:43
последнее обновление: 11:36
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что планирует в марте в Париже встретиться с кандидатом в президенты Франции, лидером ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, чтобы изменить ее мнение относительно Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что планирует в марте в Париже встретиться с кандидатом в президенты Франции, лидером ультраправой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, чтобы изменить ее мнение относительно Крыма. Об этом Климкин сообщил на телеканале "1+1".

Говоря о Франции, Климкин отметил, что как глава МИД должен учитывать все варианты и работать над всеми возможными сценариями итогов будущих выборов президента этой страны.

"Работаем со штабами кандидатов, работаем с различными политическими партиями, работаем с журналистами. Я буду в марте, как минимум дважды, в Париже и планирую встретиться со всеми кандидатами", - заявил Климкин.

В частности, министр отметил, что попросил посла Украины во Франции Олега Шамшура организовать встречу с Ле Пен.

"И я ей покажу те материалы, которые мы подготовили, в том числе. в отношении Крыма в рамках нашего иска (к Международному суду ООН в Гааге, – ред.) по Конвенции о запрещении расовой дискриминации", - добавил глава МИД.

Как отметил министр, обращая внимание на заявления Ле Пен о принадлежности Крыма, он покажет ей много материалов, в том числе, фото убитого крымского татарина Решата Аметова.

"Мы прекрасно знаем, что ее партия также финансировалась Россией. Мы прекрасно знаем степень предвзятости, но должны работать, должны давить. У нас есть идеи, все на сегодня выкладывать не буду", - заявил Климкин.

Как сообщалось, Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не была незаконной", поскольку она убеждена, что на референдуме люди проголосовали за то, чтобы присоединиться к России".

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