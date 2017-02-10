Климкин рассказал о возможном предоставлении Украине оружия из США и разговоре Порошенко с Трампом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что дискуссии с США относительно предоставления Украине оружия ведутся. Об этом Климкин сообщил в программе "Право на власть" на телеканале "1+1".

Министр выразил убеждение, что в США отстаивают последовательную позицию относительно помощи Украине в борьбе с российской агрессией и в предоставлении помощи для проведения реформ.

В частности, он уточнил: "Помощь в том, каким образом нам добиться от России выполнения Минских договоренностей, и очень четкая позиция по Крыму, и помощь в вопросах, каким образом достичь - и это наша цель, задекларированная в НАТО, до 2020 года для нашей безопасности и оборонного сектора - стандартов НАТО", - подчеркнул Климкин.

Вместе с тем, он сказал, что речь идет также о материальных ресурсах. "Во-первых, речь идет о деньгах, и каждый из этих лет нам предоставлялась очень существенная финансовая помощь. Сейчас к Конгрессу, как вы знаете, внесен проект закона, и это очень серьезная помощь. Мы получали оружие, мы должны сказать честно, не летальное, но сейчас дискуссии относительно этого ведутся, но это очень важное оружие, которое нам очень помогло. Например, контрбатарейное оружие (контрбатарейные радары - ред). Например, тренировка", - сказал Климкин.

Кроме того, Климкин заявляет, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время последнего телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко продемонстрировал хорошую поинформированность о ситуации в Украине.

Климкин рассказал, что президент Украины Петр Порошенко провел два телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом, и первый касался знакомства между президентами. В частности, он сказал, что первый разговор после инаугурации Трампа планировался в определенной степени как протокольный, но по словам министра, "таким он не стал".

Климкин заявил, что во время первого разговора Трамп спросил Порошенко, что происходит на Донбассе.

"И состоялся, как по мне, очень классный обмен мнениями", - добавил глава МИД.

При этом, он рассказал об особенности последней беседы Порошенко с Трампом, которая состоялась в ночь на 5 февраля.

"Она была очень глубокой по содержанию, поскольку она началась в соответствии с нескольких фраз, приветствия, и сразу перешла к сути, буквально с третьей-четвертой фразы", - заявил Климкин.

Как отметил министр, глава Украинского государства очень подробно проинформировал лидера Соединенных Штатов о ситуации вокруг Авдеевки.

"Очень конкретный разговор, что происходит, почему происходит, и со стороны американского президента звучали очень глубокие вопросы, которые свидетельствуют, что он был пробрифинговный. Он знал факты, и это была действительно хорошая беседа", - подчеркнул Климкин.

Также он добавил, что о некоторых вещах не может говорить. Как свидетельствует Климкин, во время разговора Порошенко с Трампом, он и заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев присутствовали и слышали содержание разговора.

"Мы слушаем разговор. Относительно участия в разговоре, я воздерживаюсь от деталей, но мы присутствовали на разговоре для того, чтобы работать как команда", - подчеркнул Климкин.

Кроме того, он подтвердил, что на следующей неделе посетит Соединенные Штаты. По его убеждению, новая администрация США знает, какой политики придерживаться, и в чем заключаются ее интересы.

"А ее интересы заключаются в том, чтобы поддержать демократическую и европейскую Украину, и чтобы мы никаким образом не вернулись к постсоветской реальности", - заявил Климкин. Также он рассказал о подготовке визита президента Украины в США для возможной встречи с Трампом.

"Мы общаемся и с Советом национальной безопасности, и с Государственным департаментом. Нам нужно должным образом подготовиться к этой встрече. Поскольку мы имеем несколько вопросов на повестке дня, некоторые предложения в контексте взаимодействия - именно украинской и американской - мы готовим дополнительно. Я хочу их сначала обсудить. Их сейчас обсуждает наш посол (Валерий Чалый), у нас есть несколько дополнительных контактов", - рассказал глава МИД.

В то же время он высказал свое мнение и в контексте короткой встречи лидера политической партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко с Трампом в рамках Национального молитвенного завтрака в Вашингтоне.

"Я считаю, что очень грустно, когда наши политики – и неважно кто – используют очень важные международные встречи в сугубо внутриполитических целях. И я это считаю как лично, так и как министр. Если у нас так все ездили, вся Верховная Рада встречалась и продвигала наши интересы, я бы за это был аж двумя руками. Но на самом деле, это, увы, не так. Давайте работать на государство, на Украину, а не на внутриполитическую борьбу", - заявил министр.

Как сообщалось, ранее Порошенко заявил, что его визит в США для встречи с президентом Дональдом Трампом состоится в ближайшее время.

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