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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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РосТВ: убийство "Гиви" заказали представители украинского истеблишмента – Зорян и Шкиряк
время публикации: 17:35
последнее обновление: 17:49
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Российский телеканал 24 заявляет, что убийство боевика Михаила "Гиви" Толстых заказали "два представителя украинского истеблишмента" - Зорян и Шкиряк, а исполнителями называет людей "некого Яроша".

Об этом говорится в сюжете телеканала об убийстве боевика "Гиви". При этом журналист телеканала посчитал, что советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк – это два разных человека: Зорян (журналист произносит с ударением на о) и Шкиряк, отмечает "Украинская правда".

"Сейчас называют две фамилии: это Зорян и Шкиряк, представители украинского истеблишмента, что они могли быть заказчиками этого преступления. А сейчас идут споры о том, кто же мог быть исполнителем", - сказал журналист.

После чего в кадре появляется боевики, так называемый "министр обороны ДНР" Владимир Кононов, который исполнителем совершенно неожиданно называет "Правый сектор".

"Позвонил некий Ярош и сказал, что это сделали его побратимы. Предложил нам сдаться", - заявил боевик.

Сам Зорян Шкиряк уже отреагировал на этот сюжет в своем Facebook: "Гениально! Жесть! Теперь нас двое, страшно".

Внефракционный народный депутат Украины Дмитрий Ярош тоже не отказался от комментария: "Вижу, в путинских подстилок маразм крепчает))). А вот сдаваться действительно советую!..".

Как сообщалось, главарь боевиков "Сомали" Михаил Толстых по кличке Гиви погиб вследствие выстрела из реактивного пехотного огнемета "Шмель" 8 февраля во временно оккупированном Донецке. Ответственность за его убийство взяли на себя его подчиненные: гражданин РФ, наемник из Москвы Игорь "Француз" Мыльцев из "Сомали" и еще трое боевиков из того же бандформирования – убийство назвали местью сослуживцев, якобы брошенных Гиви на произвол судьбы во время боя под Авдеевкой в конце января 2017 года.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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