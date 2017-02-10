Российские подразделения на Луганщине комплектуют женщинами

Российское командование заставляет командиров подчиненных соединений и частей в Луганской области принимать на военную службу женщин, отмечает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В связи с неукомплектованностью личным составом командование 2 АК ВС РФ заставляет командиров подчиненных соединений и частей принимать на военную службу женщин. По состоянию на начало февраля в отдельных подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка 2 АК ВС РФ численность женщин-военнослужащих составляет до 30 человек. Недовольные качеством такого пополнения командиры подразделений требуют от командования ограничить призыв женщин на военную службу", - говорится в сообщении ГУР на странице в Facebook в пятницу, 10 февраля.
Разведка также информирует, что среди военнослужащих, прежде всего командного состава российских войск, отмечается резкий рост желающих уволиться, что связано с убийством 4 февраля заместителя командующего 2 АК ВС РФ полковника Олега Анащенко и 8 февраля командира батальона "Сомали" Михаила Толстых ("Гиви"), на похорон которого по инициативе командования 1 и 2 АК в подчиненных частях и соединениях в принудительном порядке проводится сбор средств.
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