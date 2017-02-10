Вице-премьер Зубко рассказал, как удалось спасти Авдеевку от холода и паники

Наступление боевиков на Авдеевку было направлено на то, чтобы обострить ситуацию и посеять панику среди людей. Об этом сказал вице-премьер-министр Геннадий Зубко, выступая сегодня, 10 февраля, с трибуны Верховной Рады в рамках часа правительства в парламенте.

"Если в первые дни, с 29 января, происходило 400-800-1000 обстрелов в день, то, если сосчитать за последние три дня обстрела промзоны в Авдеевке и непосредственно города, – это было 3,5 тысячи обстрелов. Это 10 тысяч тонн металла, которые практически опустились на головы наших военных, которые сделали невозможным захват города", – сказал он.

"А именно такой целью – обострение ситуации, паника среди людей, не дать возможность существования городу – была основная цель наступления оккупационных сил", – заявил Зубко.

"Когда мы каждый день ждали режима "тишины", чтобы провести восстановительные работы, ремонтные бригады постоянно обстреливали, когда они выходили на работы. 1 февраля был обстрелян центр города – школа №2, палаточный городок, где погиб работник ГСЧС и мирная жительница Авдеевки", – констатировал вице-премьер.

Он поблагодарил главу Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского за то, что тот "лично возглавил колонну ремонтников в последний день", когда удалось-таки отремонтировать линии электропередач.

Вице-премьер также поблагодарил миссию ОБСЕ.

"Это была очень острая ситуация, и она была удержана", – сказал он и отметил поддержку других стран в этом вопросе.

По словам Зубко, кризисные сценарии рассматривались разные, вплоть до полной эвакуации города.

Он подчеркнул, что почти неделю ситуация в городе была очень непростой, но находилась на ежечасном контроле у власти.

Сейчас в городе "полностью восстановлено теплоснабжение, энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотвод", в 5-и из 7-и школ возобновлена учеба, хотя боевые действия в промзоне практически не прекращаются, сообщил Зубко.

Напомним, 29 января российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования осуществили штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

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