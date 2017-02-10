СМИ: боевики сгоняют людей на похороны Гиви

Жителей оккупированных Донецка, Горловки и Макеевки сгоняют 10 февраля на похороны ликвидированного боевика Гиви. Об этом сообщили источники в Донецке, передает ЛІГАБізнесІнформ.
По информации издания, в некоторых вузах студентов специально освобождают с занятий, чтобы обеспечить явку.
"Многие пойдут, поскольку сказали, что проверят по спискам. Я лично нет, они хотят картинку сделать для российских СМИ, очередное шоу, как с Моторолой", – сказал один из студентов.
По его словам, это касается и преподавателей вузов.
"Слышал, что с каждой группы старостам дали разнарядку собрать какой-то минимум человек, ну как понимаете, есть среди них и реально сочувствующие", – добавил студент.
Также так "бюджетников" Донецка обязали явиться на церемонию прощания с командиром банды "Сомали". "Иначе, сказали, что уволят", – рассказала дончанка.
Она уточнила, что всех ее знакомых коллег собирают возле театра оперы и балета в Донецке с 10:00 до 12:00.
Михаила Толстых с позывным Гиви собираются похоронить на кладбище возле Донецкого моря недалеко от террориста Арсена Павлова ("Моторолы").
У театра собрались много пророссийских "наемников".
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