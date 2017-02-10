 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В зоне АТО – без потерь. По всему фронту есть тенденция к деэскалации
время публикации: 14:02
последнее обновление: 14:40
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь. Об этом рассказал на брифинге 10 февраля спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник
"Мирный житель подорвался на мине на трассе между Павлополем и Чермалыком. Сейчас врачи борются за его жизнь", – отметил спикер АТО
О ситуации в Авдеевке - она непростая, в то же время она полностью контролируемая со стороны Вооруженных сил Украины и местной власти
Военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать отпор врагу в случае каких-либо наступательных действий", - отметил спикер

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь. Об этом рассказал на брифинге 10 февраля спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен в районе столкновения", – сказал Мотузяник.

Однако, по словам Мотузяника, есть пострадавшие среди гражданского населения.

"Мирный житель подорвался на мине на трассе между Павлополем и Чермалыком. Сейчас врачи борются за его жизнь", – отметил спикер АТО

По словам Мотузяника, по всему фронту есть определенная тенденция к деэскалации? однако враг не прекращат устраивать вооруженные провокации, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

"О ситуации в Авдеевке - она непростая, в то же время она полностью контролируемая со стороны Вооруженных сил Украины и местной власти. Военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать отпор врагу в случае каких-либо наступательных действий", - отметил спикер.

На вопрос, существует ли угроза нового наступления боевиков, спикер Минобороны ответил, что такая угроза существует по всей линии соприкосновения в зоне АТО. "Любая угроза наступления – она существует не только в Авдеевке, она может фиксироваться на линии столкновения по всей зоне проведения антитеррористической операции", - сказал он.

"Наша задача – усилить нашу оборону, усилить наблюдательные посты и быть готовыми дать врагу отпор", - резюмировал Мотузяник.

Напомним, 29 января российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования осуществили штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

facebook

Cсылки по теме:

Боевики назвали оружие, из которого убили Гиви. Кровавая дорожка террориста закономерно оборвалась – штаб АТО
// NEWSru.ua // Украина // 8 февраля 2017 г.

Боевики получили приказ обстреливать жилые кварталы
// NEWSru.ua // Украина // 7 февраля 2017 г.

В Макеевке оккупанты размещают свою артиллерию, прикрываясь детской площадкой и больницей
// NEWSru.ua // Украина // 6 февраля 2017 г.

Зафиксированы наибольшее за последний год обстрелы украинских позиций - Турчинов
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Оккупанты пытаются посеять панику среди жителей Донецка и готовят "эвакуацию"
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Террористы обстреляли пункты гуманитарной помощи в Авдеевке, перебили газопровод и теплотрассу, есть жертвы
// NEWSru.ua // Украина // 2 февраля 2017 г.

Погибшему при защите Авдеевки капитану Кизило присвоен орден "Золотая звезда"
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Захарченко вещал "про отсутствие потерь" на фоне трупа. ФОТО
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.

Обстрел россиянами украинского Ан-26 с "вышек Бойко" мог привести к катастрофе
// NEWSru.ua // Украина // 1 февраля 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 14:43
 Порошенко: Украина способна защитить себя только будучи объединенной
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Пятница, 10 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 14:43

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017