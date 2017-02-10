В зоне АТО – без потерь. По всему фронту есть тенденция к деэскалации

Сутки в зоне проведения антитеррористической операции прошли без потерь. Об этом рассказал на брифинге 10 февраля спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен в районе столкновения", – сказал Мотузяник.

Однако, по словам Мотузяника, есть пострадавшие среди гражданского населения.

"Мирный житель подорвался на мине на трассе между Павлополем и Чермалыком. Сейчас врачи борются за его жизнь", – отметил спикер АТО

По словам Мотузяника, по всему фронту есть определенная тенденция к деэскалации? однако враг не прекращат устраивать вооруженные провокации, в том числе с использованием тяжелого вооружения.

"О ситуации в Авдеевке - она непростая, в то же время она полностью контролируемая со стороны Вооруженных сил Украины и местной власти. Военнослужащие находятся на своих позициях и готовы дать отпор врагу в случае каких-либо наступательных действий", - отметил спикер.

На вопрос, существует ли угроза нового наступления боевиков, спикер Минобороны ответил, что такая угроза существует по всей линии соприкосновения в зоне АТО. "Любая угроза наступления – она существует не только в Авдеевке, она может фиксироваться на линии столкновения по всей зоне проведения антитеррористической операции", - сказал он.

"Наша задача – усилить нашу оборону, усилить наблюдательные посты и быть готовыми дать врагу отпор", - резюмировал Мотузяник.

Напомним, 29 января российско-оккупационные гибридные вооруженные формирования осуществили штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны с целью захвата позиций Вооруженных сил Украины и что обе стороны понесли серьезные потери.

Вследствие обстрелов Авдеевка осталась без энергоснабжения, электроэнергии и тепла.

В городеобъявили чрезвычайное положение.

Спасатели срочно перебросили в Авдеевку дополнительные технические средства, электрогенераторы и полевые кухни. Авдеевскому коксохимическому заводу (АКХ), крупнейшему в Европе коксохимическому предприятию, остановившему работу после обстрелов вследствие обесточивания, удалось сохранить автономную генерацию электроэнергии на заводе и обеспечить обогрев Авдеевки на коксовом газе.

При этом из-за обстрелов бригады электромонтажников долгое время не могли выйти в район повреждения ЛЭП. Свет в Авдеевку вернули только 5 февраля.

31 января российско-оккупационные войска продолжили безуспешные атаки, применяя артиллерию и минометы.

1 февраля силы АТО отразили еще несколько наступлений боевиков.

2-4 февраля не прекращались массированные обстрелы и вылазки оккупантов.

Сообщалось, что незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Кроме того, под Авдевкой ликвидировали террориста по кличке Консул.

Справка

24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе. Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку гибридных российско-оккупационных вооруженных формирований возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки врага под Попасной.

9 января 2017 года Вооруженные силы Украины отразили вылазку диверсантов возле Тарамчука.

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