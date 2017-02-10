Гройсман о деле Марушевской: это даже не смешно

Премьер-министр Владимир Гройсман раскритиковал заинтересованность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции премией, которую получила на Одесской таможне Юлия Марушевская.

"По поводу истории с Юлией Марушевской, которую сейчас живо обсуждают в сетях. Считаю, что антикоррупционным органам в сегодняшних реалиях есть чем заняться, кроме премии 500 гривен на 8 марта, которую она получила", – написал он в Facebook.

По его мнению, "это даже не смешно".

"Безусловно, и дух, и буква закона должны соблюдаться. Но надо, прежде всего, искать не формальные нарушения, а добиваться того, чтобы каждый чиновник делал свое дело действительно профессионально, и чтобы закон реально выполнялся всеми, независимо от персоналий", – заявил премьер.

Напомним, 8 февраля бывшая руководительница Одесской таможни Юлия Марушевская сообщила, что дала объяснения в НАПК по поводу получения премии в размере 500 гривен, которая была приурочена к 8 марта.

По словам экс-чиновницы, она действиетльно подписала приказ о премировании женщин – и таким образом и сама получила денежное "поощрение".

Марушевская объявила об отставке с должности в ноябре 2016 года. Свое увольнение она объяснила сопротивлением руководства страны всем попыткам реформирования таможни.

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