Эрдоган в ближайшее время посетит Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Украину и Россию в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает "Интерфакс-Украина".
"Оба визита будут проведены в ближайшее время. В ближайшее время мы объявим даты визитов нашего президента как в Москву, так и в Киев", - сообщил глава турецкого МИД на совместном с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным брифинге в пятницу, 10 февраля в Киеве.
Он также отметил, что на повестке дня будут двусторонние вопросы, а также региональные вопросы и вопросы безопасности.
"С Россией у нас есть совместная работа, которую мы проводим по Сирии. Чтобы достичь успеха в этой плоскости, нам необходимо придерживаться правил, к сожалению, они нарушаются. Необходимо начать Женевский процесс с того места, где он остановился, и продолжить его", - отметил Чавушоглу.
"Проблема между Украиной и Россией на восточной границе Украины. Мы желаем, чтобы этот вопрос был разрешен мирным путем, путем дипломатии. Мы также желаем, чтобы в полной мере выполнялись Минские договоренности. Мы, конечно же, поддерживаем территориальную целостность Украины и говорим об этом на всех международных платформах. Мы хотим, чтобы этот вопрос был решен с сохранением территориальной целостности Украины", - отметил министр иностранных дел Турции.
Напомним, 9 февраля Чавушоглу провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
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