Ефремов показал свою камеру: сплю на нижней, подтягиваюсь на верхней

Экс-председатель фракции "Партии регионов" Александр Ефремов показал журналистам свою камеру в Старобельском СИЗО. Как сообщает ТСН, она расположена на третьем, последнем этаже изолятора, который называют "пентхауз".

Камера политика - это четыре квадратных метра, на которых уместились двухэтажная кровать, умывальник, туалет, стол и полка с книгами, окна помещения выходят в город.

"Она рассчитана на двоих, но по нормативам она не выдержит двоих. Если здесь два человека, то одному надо лежать, а другому либо уйти, либо стоять", - говорит Ефремов.

Он сетует, что в камере даже руки никуда развести - ударишься или в нары, или в стену.

"Сплю на нижней, подтягиваюсь на верхней, чтобы хоть как-то держать себя в форме", - рассказывает политик.

Экс-глава фракции ПР говорит, что лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко имела лучшие бытовые возможности во время заключения.

"Тимошенко где сидела? Она в больнице лежала, совсем в других условиях. А с напарницей когда сидела, у нее была другая камера. Моя камера очень влажная, утром окно запотевает. И практически ничего невозможно держать на подоконнике, так как все продукты пропадают. А там - решетка, я пакетик пытался выставить, думаю, он там и останется", - говорит бывший регионал.

Напомним, 9 февраля Ефремова в Старобельском райсуде Луганской области выпустили из "камеры" на период судебного заседания.

Теперь во время судебного процесса бывший нардеп будет сидеть рядом со своими адвокатами, потому что такой, по словам юристов, есть практика Европейского суда по правам человека, и их подзащитный стал первым украинцем, к которому она была применена.

17 января 2017 года Старобельский суд продлил Ефремову меру пресечения в виде содержания под стражей до 17 марта.

Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской ОГА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 УК Украины); в пособничестве в захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области (ч. 5 ст. 27, ст. 341 УК Украины).

Также его обвиняют в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, совершенных представителем власти по предварительному сговору группой лиц, которые повлекли тяжелые последствия (ч. 3 ст. 110 УК Украины); организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "Луганская народная республика" (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Экс-"регионала" обвиняют в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Ефремова задержали 30 июля 2016 года в аэропорту "Борисполь".

Cсылки по теме: