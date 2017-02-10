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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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В Чернигове ограбили секс-шоп. Денег почти не взяли

время публикации: 09:48
последнее обновление: 11:06
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В ночь на четверг, 9 февраля, неизвестные ограбили черниговский интим-магазин. Как сообщает ТСН, злоумышленники вынесли из лавки товара на 100 тысяч гривен.

Известно, что бандиты повредили замки, денег украли не много, но напихали сумки разнообразными специфическими изделиями.

Ассортимент в магазине был немалый, так как владельцы запаслись товаром накануне Дня святого Валентина, надеясь на хорошую выручку.

Жителей города попросили помочь в поисках сексуальных игрушек.

"Поскольку это единственный магазин в городе, а товар специфический, я думаю, он здесь не всплывет, а попадет в какой-то большой город, где много подобных магазинов и товар сможет легко раствориться", - отметил владелец магазина.

Напомним, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев не ожидает снижения уровня преступности в 2017 году.

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Пятница, 10 февраля 2017 г.  

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