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NEWSru.ua // Украина // Пятница, 10 февраля 2017 г.
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В Австрии телеканал извинился перед послом Украины за "российский" Ан-124 "Руслан"
время публикации: 07:41
последнее обновление: 07:41
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Австрийский телеканал ORF принес извинения послу Украины в этой стране Александру Щербе из-за ошибочного упоминания в одном из своих сюжетов об украинском самолете "Руслан" Ан-124 как о продукте российского производства

Австрийский телеканал ORF принес извинения послу Украины в этой стране Александру Щербе из-за ошибочного упоминания в одном из своих сюжетов об украинском самолете "Руслан" Ан-124 как о продукте российского производства.

"Уважаемый господин посол ... мы извиняемся за эту ошибку .. мы никоим образом не ставим под сомнение суверенитет Украины...", – цитирует посол в Facebook письмо из ORF.

Щерба назвал действия редакции достойным поступком.

Напомним, в начале февраля украинский Ан-124 "Руслан" доставил в северный канадский город Икалуит двигатель для самолета Boeing-777. Посадка украинского самолета осуществлялась при температуре -29 C.

Украинский самолет является крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, а до появления Ан-225 "Мрия" был крупнейшим самолетом. Исследовательская модель совершила свой первый полет в Киеве в 1982 году. Разработчиком был АНТК имени Антонова (нынешнее госпредприятие Антонов).

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