В Австрии телеканал извинился перед послом Украины за "российский" Ан-124 "Руслан"

Австрийский телеканал ORF принес извинения послу Украины в этой стране Александру Щербе из-за ошибочного упоминания в одном из своих сюжетов об украинском самолете "Руслан" Ан-124 как о продукте российского производства.
"Уважаемый господин посол ... мы извиняемся за эту ошибку .. мы никоим образом не ставим под сомнение суверенитет Украины...", – цитирует посол в Facebook письмо из ORF.
Щерба назвал действия редакции достойным поступком.
Напомним, в начале февраля украинский Ан-124 "Руслан" доставил в северный канадский город Икалуит двигатель для самолета Boeing-777. Посадка украинского самолета осуществлялась при температуре -29 C.
Украинский самолет является крупнейшим серийным грузовым самолетом в мире, а до появления Ан-225 "Мрия" был крупнейшим самолетом. Исследовательская модель совершила свой первый полет в Киеве в 1982 году. Разработчиком был АНТК имени Антонова (нынешнее госпредприятие Антонов).
|
Cсылки по теме:
В Мининформполитики признались, что бессильны перед российской пропагандой
// NEWSru.ua // Украина // 9 февраля 2017 г.
Посольство Украины в Британии пристыдило ВВС из-за публикации о "котах-сепаратистах"
// NEWSru.ua // Украина // 23 декабря 2016 г.
Франциск выступил против фейков и сравнил их с экскрементами
// NEWSru.ua // В мире // 8 декабря 2016 г.
СМИ разоблачили снятый в "ДНР" фейк о "боевиках ИГ" в "Азове"
// NEWSru.ua // Украина // 5 декабря 2016 г.
Цукерберг отрицает, что Facebook помог Трампу победить: это безумие
// NEWSru.ua // В мире // 11 ноября 2016 г.
Coca-Cola снова опозорилась – теперь с флагом Украины
// NEWSru.ua // Украина // 10 февраля 2016 г.