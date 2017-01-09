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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 9 января 2017 г.
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Оккупанты накрыли Широкино огнем из 122 калибра, по Талаковке стреляли из танка
время публикации: 09:49
последнее обновление: 11:31
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Украинские военные на боевых позициях
Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - в целом 51 обстрел
Оккупанты накрыли Широкино огнем из 122 калибра

Российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций на всех направлениях - в целом 51 обстрел. Трое наших военнослужащих ранены.

Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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На Мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино. Из 120- и 82-миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицкому, Водяному, Талаковке и Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке – танк.

На Луганском – из минометов различных калибров – Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку, Лопаскино и Станицу Луганскую. По Троицкому стрелял снайпер.

На Донецком направлении – из 122-миллиметровой артиллерии – по Луганскому. Из 82-миллиметровых минометов – по Авдеевке, Майорску и Луганскому. А из гранатометов и стрелкового оружия – по Луганскому, Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника.

За прошедшие сутки произошел 51 обстрел. Трое наших военнослужащих ранены.

Как сообщалось, за сутки, 7 января, боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.

Отметим, на Мариупольском направлении в Рождественскую ночь бесновалась артиллерия оккупантов.

Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.

Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.

28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.

30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.

1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.

6 января боевики начали сутки с мощного обстрела на Луганском направлении.

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Понедельник, 9 января 2017 г.  

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