На Львовщине и Прикарпатье замерзли насмерть четыре человека

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В течение 8 января от переохлаждения во Львовской области умерло двое человек, еще семеро госпитализированы в больницы.
Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"В течение 8 января от переохлаждения в области умерли два человека и госпитализированы в больницы семь человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из погибших был жителем Золочевского района, другой из Бугского района. Среди госпитализированных жители Николаевского, Жидачевского, Золочевского, Бугского, а также города Борислав.
В Ивано-Франковской области от переохлаждения тоже умерли два человека. Об этом заявила и.о. спикера Управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Светлана Бабушкина, сообщает телеканал "112 Украина".
"В управление ГСЧС поступило сообщение от сотрудников полиции, что в Коломыйском районе погибли двое мужчин 1962 и 1949 годов рождения, предварительная причина смерти - переохлаждение", - сказала она.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.
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