Пять украинских военных получили ранения. Самые длительные обстрелы - в Авдеевке, – Мотузянык

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За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 5 получили ранения.
Об этом сегодня, 9 января, сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиа-центре.
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"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако 5 наших военных получили ранения", - сказал Мотузянык.
Он также сообщил, что на Луганском направлении количество случаев нарушения перемирия со стороны боевиков уменьшилось вдвое, по сравнению с прошлыми сутками, - до 10.
На Донецком направлении произошло 11 обстрелов, из которых 5 – с применением тяжелого вооружения.
Участки боевой активности врага - традиционные: Светлодарска дуга, северные окраины Горловки и Авдеевская промзона. Тяжелое вооружение противник применял во всех трех районах.
В то же время вблизи Светлодарска силы оккупанта активно обстреливали наших военных из БМП. В общем, каждый из случаев нарушения режима тишины врагом на Донецком направлении продолжался в среднем от тридцати минут до трех часов. Самые длительные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.
На Мариупольском направлении зафиксировано 30 обстрелов, 8 из них минометных.
Наиболее напряженной обстановка остается на юге направлении - на участке фронта от Павлополя до Широкино. Там противник начал провоцировать наших военных уже в полночь, открывая огонь в сторону украинских позиций из автоматов и крупнокалиберных пулеметов.
Уже ближе к обеду в ход пошли минометы, из которых противник обстрелял украинские рубежи обороны в Гнутово, Водяном и Широкино. А под вечер, с наступлением сумерек, боевики нанесли артиллерийский удар по силам АТО в Широкино и дважды обстреляли из танка наш опорный пункт в Талаковке.
После этого боевая активность оккупанта уменьшилась, и до конца суток бандформирования применяли в основном стрелковое оружие, периодически открывая огонь в сторону наших укреплений.
Как сообщалось в утренней сводке, 8 января, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций по всех направлениях - в целом 51 обстрел за сутки.
Как сообщалось, за прошлые сутки, 7 января, боевики 72 раза открывали огонь по силам АТО.
Отметим, на Мариупольском направлении в Рождественскую ночь бесновалась артиллерия оккупантов.
Напомним, 24 декабря 2016 года оккупанты сорвали очередную договоренность о режиме тишины на Донбассе.
Перед этим несколько дней шли ожесточенные бои на Светлодарской дуге. Также, 23 декабря, силы АТО вошли в Новолуганское и установили блокпост.
28 декабря силы АТО отразили атаку боевиков возле Крутой Балки.
30 декабря украинские военные отразили две атаки под Попасной.
1 января 2017-го, в первый день нового года, боевики 38 раз обстреляли позиции сил АТО, из них 26 раз – на мариупольском направлении.
6 января боевики начали сутки с мощного обстрела на Луганском направлении.
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