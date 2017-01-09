Прокуратура: сумчанин умышленно вызвал утечку газа в квартире

Причиной взрыва в квартире по улице Лушпы, 52 в Сумах, который произошел утром 9 января, стала утечка газа, умышленно вызванная жильцом квартиры.

Об сегодня, 9 января, этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, передает Укринформ.

"По результатам предварительного осмотра квартиры установлено, что от газовой плиты была отсоединена трубка, при этом кран подачи газа был откручен", - рассказала Науменко.

По ее словам, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Для выяснения обстоятельств происшествия и ликвидации его последствий сегодня состоялось заседание городской комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Решили, что ситуация не подпадает под разряд чрезвычайных. На месте уже работают подрядные организации. В доме заклеивают окна, завтра начнут их вставлять и ремонтировать дверь. Жителям ни подъезда, ни соседнего ничто не угрожает. Коммуникации в доме уже все включили", - отметил начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Сумского городского совета Артур Петров.

По словам чиновника, средства из резервного фонда города на возмещение убытков выделять не будут, поскольку никто не пострадал. Возможно, будет оказана какая-то финансовая помощь людям на ремонт жилья. Сейчас этот вопрос решается.

Как сообщалось ранее, 9 января около 9 часов утра в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы в Сумах прогремел взрыв , в результате чего пострадало трое человек. Хозяин жилья, 26-летний сумчанин, попал в реанимацию, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.

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