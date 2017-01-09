МИД Турции: Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и не признаем аннексию земель

Сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предусматривает пересмотра позиции Анкары в отношении конфликтов в Украине и Грузии.

Такую позицию озвучил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX Конференции послов в Анкаре, сообщает Anadolu.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал Чавушоглу.

Кроме позиции относительно Украины, министр осветил основные вопросы внешней политики Турции.

В частности, Чавушоглу акцентировал на поддержке Турцией женевского процесса по Сирии и продолжении борьбы с ИГИЛ на севере Сирии.

Министр также выразил надежду на выдачу Соединенными Штатами Фетхуллаха Гюлена и акцентировал внимание на взаимодействии с Россией по сирийскому вопросу.

Отметим, Турцию в 2016 году посетило рекордное количество украинских туристов - более 1 млн человек, а прирост по сравнению с 2015 годом составил 50%.

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