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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 9 января 2017 г.
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Два самолета-разведчика США вылетели к оккупированному Крыму и российским границам - СМИ
время публикации: 17:02
последнее обновление: 17:02
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Два американских военных самолета вылетели с авиабаз в Западной Европе для проведения разведки у российских границ в Баренцевом море и возле оккупированного Крыма

Два американских военных самолета вылетели с авиабаз в Западной Европе для проведения разведки у российских границ в Баренцевом море и возле оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, передает "Интерфакс".

Так, по их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным SNOWY20, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в настоящее время летит вдоль Норвегии в направлении Мурманской области. Его сопровождает, американский самолет-заправщик KC-135T.

Второй - патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168858, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, направляется через воздушное пространство Болгарии в сторону аннексированного Крыма.

Тем временем, со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетел шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществляет пролеты по вытянутому эллипсу вдоль всего ее побережья.

Как сообщалось, 29 декабря 2016-го года правительство разрешило военным сбивать самолеты, которые нарушают государственные границы Украины или совершают террористические действия.

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Понедельник, 9 января 2017 г.  
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