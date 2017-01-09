Два самолета-разведчика США вылетели к оккупированному Крыму и российским границам - СМИ

Два американских военных самолета вылетели с авиабаз в Западной Европе для проведения разведки у российских границ в Баренцевом море и возле оккупированного Крыма. Об этом свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, передает "Интерфакс".
Так, по их информации, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4138 и позывным SNOWY20, поднявшийся с авиабазы Милденхолл в Великобритании, в настоящее время летит вдоль Норвегии в направлении Мурманской области. Его сопровождает, американский самолет-заправщик KC-135T.
Второй - патрульный самолет ВМС США P-8A Poseidon с бортовым номером 168858, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, направляется через воздушное пространство Болгарии в сторону аннексированного Крыма.
Тем временем, со стороны Балтийского моря к Калининградской области подлетел шведский самолет-разведчик Gulfstream 4 с бортовым номером 102003 и позывным SVF623. Он осуществляет пролеты по вытянутому эллипсу вдоль всего ее побережья.
Как сообщалось, 29 декабря 2016-го года правительство разрешило военным сбивать самолеты, которые нарушают государственные границы Украины или совершают террористические действия.
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