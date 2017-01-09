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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 9 января 2017 г.
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В Сумах - взрыв в многоэтажке, уже второй в этом году. Есть пострадавшие
время публикации: 12:33
последнее обновление: 12:33
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В понедельник, 9 января, в Сумах произошел очередной взрыв в многоэтажке
"Взрыв прогремел около 9 часов утра в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа"

В понедельник, 9 января, в Сумах произошел очередной взрыв в многоэтажке.

Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, передает Укринформ.

"Взрыв прогремел около 9 часов утра в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа", - рассказала Биганова.

По ее информации, в результате взрыва пострадали трое человек. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции Главного управления Национальной полиции области и спасатели.

Сейчас выясняются обстоятельства и причины взрыва.

Как сообщалось, 3 января в Сумах произошел взрыв в многоэтажке по улице Металлургов, в результате которого погибла женщина, 10 человек получили повреждения.

В причастности к нему правоохранители обвиняют жителя одной из квартир, который, поссорившись с женой, умышленно открыл газ, после чего зажег сигарету.

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Понедельник, 9 января 2017 г.  

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