В Сумах - взрыв в многоэтажке, уже второй в этом году. Есть пострадавшие

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В понедельник, 9 января, в Сумах произошел очередной взрыв в многоэтажке.
Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации главного управления Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова, передает Укринформ.
"Взрыв прогремел около 9 часов утра в квартире на первом этаже в доме 52 по проспекту Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа", - рассказала Биганова.
По ее информации, в результате взрыва пострадали трое человек. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Сумского городского отдела полиции Главного управления Национальной полиции области и спасатели.
Сейчас выясняются обстоятельства и причины взрыва.
Как сообщалось, 3 января в Сумах произошел взрыв в многоэтажке по улице Металлургов, в результате которого погибла женщина, 10 человек получили повреждения.
В причастности к нему правоохранители обвиняют жителя одной из квартир, который, поссорившись с женой, умышленно открыл газ, после чего зажег сигарету.
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