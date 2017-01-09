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NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 9 января 2017 г.
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Российский командир боевиков расстрелял из пулемета подчиненного - ГУР

время публикации: 14:56
последнее обновление: 14:56
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В российских оккупационных войсках на Востоке Украины продолжаются противоречия и выяснения отношений с применением оружия между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения

В российских оккупационных войсках на Востоке Украины продолжаются противоречия и выяснения отношений с применением оружия между кадровыми военнослужащими ВС РФ и наемниками из числа местного населения.

Об этом сегодня, 9 января, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"8 января ц.г. командир отделения 3 стрелкового батальона "11 отдельного мотострелкового полка" (Макеевка) "1 АК" (Донецк) ВС РФ Рыбаков Валерий Викторович расстрелял из крупнокалиберного пулемета подчиненного за отказ выполнить приказ, связанный с подготовкой подразделения к диверсионно-разведывательным действиям на линии разграничения", - говорится в сообщении.

В разведке отметили, что командование "полка" скрывает данный случай и пытается представить его как следствие неосторожного обращения с оружием.

Вчера сообщалось, что боевики на Рождество обстреляли Харцызск.

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Понедельник, 9 января 2017 г.  

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