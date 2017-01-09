На дорогах Украины за сутки 8 человек погибли и 45 получили травмы

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан", - говорится в сообщении.

В частности, критической по уровню аварийности остается ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области.

"По состоянию на 9:00 9 января движение автотранспорта ограничено в Львовской области. На Ивано-Франковщине и Львовщине ограничено движение грузовых автомобилей", - отмечают в полиции.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остаются 5 населенных пунктов в двух областях: Одесской и Херсонской.

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