На дорогах Украины за сутки 8 человек погибли и 45 получили травмы

За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан", - говорится в сообщении.
В частности, критической по уровню аварийности остается ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области.
"По состоянию на 9:00 9 января движение автотранспорта ограничено в Львовской области. На Ивано-Франковщине и Львовщине ограничено движение грузовых автомобилей", - отмечают в полиции.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды без света остаются 5 населенных пунктов в двух областях: Одесской и Херсонской.
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