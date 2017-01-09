В 4 областях Украины движение транспорта остаётся ограниченным, в 5 населённых пунктах нет света

По состоянию на 7 часов понедельника, 9 января, автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории Украины нет. Граждан, получивших обморожения во время пробок, не зафиксировано.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"Остается ограничение движения автотранспорта на автодорогах в 4 областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской)", - говорится в сообщении.
В течение прошлых суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 2 тыс. 557 ед. тех. и 3 тыс. 533 чел. из которых от Укравтодора привлечены 2 тыс. 327 ед. техники и 2 тыс. 999 чел., от ГСЧС 230 ед. тех. и 534 чел. л/с.
Подразделениями ГСЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 1 тыс. 470 автомобилей (за сутки – 354 автомобиля), в которых находились 3 тыс. 862 человека (за сутки – 984 человека).
Ситуация с проездом по автомобильным дорогам Украины находится на постоянном контроле ГСЧС.
В то же время, из-за непогоды без света остаются 5 населенных пунктов в двух областях.
"По состоянию на 7 часов 9 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, остаются обесточенными 5 населенных пунктов в двух областях, а именно: Одесской – 4 н.п. (из них 2 н.п. частично), Херсонской – 1 н.п.", - говорится в сообщении.
К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.
Напомним, 8 января было введено ограничение движения транспорта в 5 областях (Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская).
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