 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Понедельник, 9 января 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

В 4 областях Украины движение транспорта остаётся ограниченным, в 5 населённых пунктах нет света
время публикации: 10:53
последнее обновление: 14:07
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте просмотр фотоиллюстраций

В течение прошлых суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 2 тыс. 557 ед. тех. и 3 тыс. 533 чел. из которых от Укравтодора привлечены 2 тыс. 327 ед. техники и 2 тыс. 999 чел., от ГСЧС 230 ед. тех. и 534 чел. л/с
"Остается ограничение движения автотранспорта на автодорогах в 4 областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской)"
В 4 областях Украины движение транспорта остаётся ограниченным, в 5 населённых пунктах нет света

По состоянию на 7 часов понедельника, 9 января, автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории Украины нет. Граждан, получивших обморожения во время пробок, не зафиксировано.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

На дорогах Украины за сутки 8 человек погибли и 45 получили травмы
На Львовщине и Прикарпатье замерзли насмерть четыре человека

"Остается ограничение движения автотранспорта на автодорогах в 4 областях (Винницкой, Ивано-Франковской, Одесской и Черкасской)", - говорится в сообщении.

В течение прошлых суток для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины привлечены 2 тыс. 557 ед. тех. и 3 тыс. 533 чел. из которых от Укравтодора привлечены 2 тыс. 327 ед. техники и 2 тыс. 999 чел., от ГСЧС 230 ед. тех. и 534 чел. л/с.

Подразделениями ГСЧС с 4 января освобождены из снежных заносов 1 тыс. 470 автомобилей (за сутки – 354 автомобиля), в которых находились 3 тыс. 862 человека (за сутки – 984 человека).

Ситуация с проездом по автомобильным дорогам Украины находится на постоянном контроле ГСЧС.

В то же время, из-за непогоды без света остаются 5 населенных пунктов в двух областях.

"По состоянию на 7 часов 9 января в результате неблагоприятных погодных условий (снег, метели, порывы ветра), из-за срабатывания систем защиты линий электропередач, остаются обесточенными 5 населенных пунктов в двух областях, а именно: Одесской – 4 н.п. (из них 2 н.п. частично), Херсонской – 1 н.п.", - говорится в сообщении.

К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 8 января было введено ограничение движения транспорта в 5 областях (Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская).

facebook

Cсылки по теме:

В Европе от переохлаждения погибли более 20 человек
// NEWSru.ua // В мире // 8 января 2017 г.

Из-за непогоды на дорогах погибли пять человек, 45 травмированы, Украину ожидает снижение температуры
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.

В пяти областях ограничено движение транспорта - ГСЧС
// NEWSru.ua // Украина // 8 января 2017 г.

В Украине работают более 3,5 тысяч пунктов обогрева - Зубко
// NEWSru.ua // Украина // 7 января 2017 г.

На Херсонщине из снеговых заносов освободили 91 машину
// NEWSru.ua // Украина // 7 января 2017 г.

Синоптики обещают сильные снегопады, в Киеве на дороги вывели снегоуборочную технику
// NEWSru.ua // Украина // 7 января 2017 г.

В столице открылись 30 пунктов обогрева
// NEWSru.ua // Украина // 6 января 2017 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 17:02
 Два самолета-разведчика США вылетели к оккупированному Крыму и российским границам - СМИ
// Украина


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Понедельник, 9 января 2017 г.  

Последняя новость – 17:02

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017