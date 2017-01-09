Полиция назвала терактом гибель девушки от обстрелов оккупантов

Полиция Донецкой области квалифицировала как теракт смерть девушки, тело которой с осколочными ранениями найдено 5 января на одной из автодорог.
Об этом сообщает Главное управление областной полиции.
"Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, тело девушки с осколочными ранениями 8 января было доставлено военными в Марьинское бюро судебно-медицинской экспертизы. Тело было обнаружено еще 5 января на автодороге Красногоровка - Старомихайловка, однако только 8 января его удалось вывезти. По мнению правоохранительных органов, девушка погибла предположительно 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории.
Правоохранительные органы принимают меры для установления личности женщины и обстоятельств ее гибели.
Отметим, 8 января, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций по всех направлениях - в целом 51 обстрел за сутки.
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