Полиция назвала терактом гибель девушки от обстрелов оккупантов

Полиция Донецкой области квалифицировала как теракт смерть девушки, тело которой с осколочными ранениями найдено 5 января на одной из автодорог.

Об этом сообщает Главное управление областной полиции.

"Предварительная квалификация - ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, тело девушки с осколочными ранениями 8 января было доставлено военными в Марьинское бюро судебно-медицинской экспертизы. Тело было обнаружено еще 5 января на автодороге Красногоровка - Старомихайловка, однако только 8 января его удалось вывезти. По мнению правоохранительных органов, девушка погибла предположительно 5 января в результате минометного обстрела боевиками "ДНР" подконтрольной Украине территории.

Правоохранительные органы принимают меры для установления личности женщины и обстоятельств ее гибели.

Отметим, 8 января, российско-оккупационные войска продолжили обстрелы наших позиций по всех направлениях - в целом 51 обстрел за сутки.

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