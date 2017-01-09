СБУ разоблачила 800 псевдопереселенцев в зоне АТО: они должны были получить 4 млн грн

Служба безопасности Украины выявила в районе проведения антитеррористической операции получение боевиками социальных выплат из государственного бюджета.

Об этом сегодня, 9 января, сообщает пресс-центр СБУ.

"В частности, оперативники СБУ установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн грн.

Отметим, в июне в Минсоцполитики обещали, что электронная база данных переселенцев заработает через 3-4 месяца.

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