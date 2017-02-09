СМИ: за 2 года уничтожены 17 главарей российских террористов на Донбассе

За 2 года войны в результате различных причин на Донбассе и в России были уничтожены и умерли при загадочных обстоятельствах 17 высокопоставленных главарей российских террористов. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Украине уничтожать Гиви не было смысла, он был бы нужен как свидетель – "киборг"



Одной из самых знаменитых операций в истории спецслужб считается легендарная операция "Гнев Божий". По приказу премьер-министра Израиля Голды Меир израильская разведка "Моссад" развернула охоту на главарей палестинской террористической организации "Черный сентябрь", причастных к расстрелу олимпийской сборной команды Израиля. Операция длилась 19 лет - за это время в результате охоты "Моссада" было уничтожено или умерло 13 главарей террористов.

За 2 года войны на Донбассе, согласно подсчетам Цензор.НЕТ, подтвержденным заявлениями российских СМИ и соцсетей, в результате различных причин на Донбассе и в России были уничтожены и умерли при загадочных обстоятельствах 17 высокопоставленных главарей российских террористов, в том числе: 1 экс-глава "Луганской народной республики", 1 экс-премьер-министр, 1 министр, 1 первый заместитель командира, 2-го армейского корпуса, 3 командира бригад, 2 заместителя командира бригад, 1 командир полка, 3 командира батальонов, в том числе два "героя ДНР", 3 коменданта городов, 1 теневой финансист и "обнальщик" "ДНР".

Украине уничтожать Гиви не было смысла, он был бы нужен как свидетель – "киборг"



Украинской стороне не было смысла убивать командира батальона боевиков "Сомали" Михаила Толстых, известного по прозвищу Гиви, ведь он был бы нужен как свидетель преступлений. Об этом в эфире "Громадського" заявил освобожденный из плена боевиков командир 90-го батальона 81-й бригады "киборг" Олег Кузьминых.

"Уничтожать такого руководителя нет смысла. Как свидетель, он был бы нужен. Потому что, сидя на скамье подсудимых, он бы открыл глаза этому миру на многие вещи. Ибо вы видите, какая ситуация: в мире иногда закрывают глаза на наши проблемы, а он бы открыл глаза на многие вещи. Поэтому нам его смерть, по сути, не так нужна была, чтобы ею заниматься. Он бы нам больше потребовался, как свидетель преступлений", - заявил он.

Кузьминых также подчеркнул, что он не согласен с обвинением относительно убийства Гиви украинской стороной.

"Что касается обвинения, что это сделала украинская сторона, я с этим не согласен. Потому что для нас Гиви не слишком талантливый военный руководитель. Это было видно и по Авдеевке", - сказал он.

"Если бы он погиб от рук, от снарядов ВСУ или других наших служб, или же оказался на скамье подсудимых и получил свое пожизненное - это была одна эмоция, которую хотелось чувствовать. А так он погиб в "разборках" своих бандитских, в устранении свидетелей. В идеале, он должен был пройти по всему нашему Уголовному Кодексу и так далее", - отметил Кузьминых.

Отметим, 1 февраля со ссылкой на данные радиоперехавата украинской разведки сообщалось, что Гиви получил ранения в боях в промзоне Авдеевки. По данным этого же радиоперехвата, незаконное вооруженное формирование "Сомали" потеряло в районе Авдеевки около 40% личного состава.

Напомним, в последнее время прокатилась серия "арестов" и странных смертей главарей террористов. Так, 27 января в Москве внезапно скончался бывший главарь террористической организации "ЛНР" Валерий Болотов. Боевики сообщили, что смерть наступила от сердечного приступа. Однако, вдова Болотова считает, что его отравили.

4 февраля в Луганске в результате взрыва погиб "начальник управления Народной милиции" террористической организации "ЛНР" Олег Анащенко.

6 августа главарь "ЛНРовцев" Игорь Плотницкий пережил покушение. Его личный автомобиль подорвали неизвестные.

Немногим ранее, 19 сентября 2016 года, в Москве на Рублевке был застрелен основатель пророссийской сепаратистской организации "Оплот" Евгений Жилин, в составе которой начинал свою незаконную деятельность "ДНРовец" Александр Захарченко. А накануне этого события, 18 сентября, стало известно о смертельном "отравлении грибами", случившемся с родителями Плотницкого в российском Воронеже. Также Плотницкий объявил в розыск своего бывшего соратника Алексея Карякина, который ранее возглавлял так называемый "парламент "ЛНР".

Затем, 21 сентября 2016 года, Плотницкий заявил о предотвращении "очередной попытки переворота", следом за которой, сказал он, в Луганск и окрестности якобы "должна была зайти украинская армия". "Коллега" Плотницкого Захарченко тогда прокомментировал, что у них "тоже что-то примерное готовилось". Более того, Захарченко подтвердил, что отправлял в помощь Плотницкому в связи с "переворотом" незаконное вооруженное формирование "Спарта" во главе с одиозным Моторолой, которого позже - 16 октября 2016 года - взорвали в лифте в Донецке.

Позже в сентябре 2016 года "мэр" Красного Луча (Луганская область) Юрий Кондратенко призвал "поддержать руководство народной милиции в борьбе с казнокрадом Плотницким". А перед этим батальон боевиков-"ЛНРовцев" "Призрак" им. А.Б. Мозгового" заявлял о зачистке со стороны главаря "ЛНР" Плотницкого.

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