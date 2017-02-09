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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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В Верховную Раду вызвали пожарных
время публикации: 17:53
последнее обновление: 18:26
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В Верховную Раду вызвали пожарных

В Верховной Раде Украины во время утреннего пленарного заседания в четверг, 9 февраля 2017 года, возле сессионного зала чувствовался сильный запах горелого. Как сообщает "Укринформ", запах чувствовался и на 3-м этаже в ложе прессы.

На место были вызваны дежурные работники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям ГСЧС), которые постоянно находятся при Верховной Раде.

"Ничего не выявлено, просто затянуло (в) вентиляцию", - сообщил сотрудник службы.

После осмотра помещения работники ГСЧС оставили место события. Сейчас запах гари уже не слышен, обстановка спокойная.

По словам начальника управления по охране госучреждений ГСЧС в Киеве Николая Матешко, запах гари в здание Верховной Рады затянуло вытяжкой с улицы, версия о возгорании электропроводки не соответствует действительности. "Скорее всего, это затянуло вытяжкой с внешней стороны здания, где проводились работы. В здании ничего чрезвычайно не произошло. Мои работники стоят на месте, где проходит сессия - на третьем этаже", - заявил он в эфире телеканала "112 Украина".

Представитель ГСЧС также рассказал, что риска эвакуации нет.

"Ее сначала тоже не было. Сейчас и запаха гари нет", - добавил Матешко.

Как уже сообщалось, сегодня в зале пленарных заседаний также случилась драка с участием нардепов Сергея Лещенко и Ивана Мельничука (оба представляют БПП). Лещенко ударил коллегу в лицо, а тот оторвал ему рукав пиджака.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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