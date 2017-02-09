Минобразования планирует объединить "Всемирную историю" и "Историю Украины" в негуманитарных классах

Министерство образования и науки Украины выступает за объединение предметов "Всемирная история" и "История Украины" в негуманитарных классах школ.
Как сообщает в четверг, 9 февраля, пресс-служба Минобразования, со ссылкой на слова министра образования и науки Лилии Гриневич, сегодняшняя система образования дает ученику больше возможностей и знаний на бумаге. Зато в итоге школьники имеют огромный пробел в образовании.
"Ведь ребенок в старших классах все равно выбирает профиль и тратит время на курсы и репетиторов, пропуская другие предметы, вместо того, чтобы в школе изучать профильные и другие предметы на необходимом уровне", - цитирует слова Л.Гриневич пресс-служба Минобразования.
По словам министра, в ведущих странах мира детям дают возможность выбрать свой профиль, а то, что им нужно для гармонизированного развития и целостного мировоззрения, заключают в интегрированные курсы.
"И мы тоже хотим как можно скорее принять решение о прочтении интегрированного курса "История" для тех, кто выбрал, например, естественно-математические профили. Так значительно больше шансов, что у них после школы останутся реальные знания по этому предмету", - отметила Гриневич.
Министр считает, что такой подход позволит более успешно формировать у старшеклассников гражданскую компетентность и национальную идентичность.
"Идея интегрированного курса состоит в том, чтобы поместить новейшую историю Украины (ХХ-ХХІ века) в мировой контекст, поставив ее в центр школьного курса", - сказано в сообщении.
Ранее Кабмин одобрил концепцию 12-летней школы.
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