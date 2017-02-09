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NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
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Минобразования планирует объединить "Всемирную историю" и "Историю Украины" в негуманитарных классах

время публикации: 10:39
последнее обновление: 10:39
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Министерство образования и науки Украины выступает за объединение предметов "Всемирная история" и "История Украины" в негуманитарных классах школ

Министерство образования и науки Украины выступает за объединение предметов "Всемирная история" и "История Украины" в негуманитарных классах школ.

Как сообщает в четверг, 9 февраля, пресс-служба Минобразования, со ссылкой на слова министра образования и науки Лилии Гриневич, сегодняшняя система образования дает ученику больше возможностей и знаний на бумаге. Зато в итоге школьники имеют огромный пробел в образовании.

"Ведь ребенок в старших классах все равно выбирает профиль и тратит время на курсы и репетиторов, пропуская другие предметы, вместо того, чтобы в школе изучать профильные и другие предметы на необходимом уровне", - цитирует слова Л.Гриневич пресс-служба Минобразования.

По словам министра, в ведущих странах мира детям дают возможность выбрать свой профиль, а то, что им нужно для гармонизированного развития и целостного мировоззрения, заключают в интегрированные курсы.

"И мы тоже хотим как можно скорее принять решение о прочтении интегрированного курса "История" для тех, кто выбрал, например, естественно-математические профили. Так значительно больше шансов, что у них после школы останутся реальные знания по этому предмету", - отметила Гриневич.

Министр считает, что такой подход позволит более успешно формировать у старшеклассников гражданскую компетентность и национальную идентичность.

"Идея интегрированного курса состоит в том, чтобы поместить новейшую историю Украины (ХХ-ХХІ века) в мировой контекст, поставив ее в центр школьного курса", - сказано в сообщении.

Ранее Кабмин одобрил концепцию 12-летней школы.

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Четверг, 9 февраля 2017 г.  

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