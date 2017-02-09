 ]]>
]]>
українськоюРУС
NEWSru.ua // Украина // Четверг, 9 февраля 2017 г.
расширенный поиск

europe.newsru.ua

ЮНИСЕФ закупит для Украины 5 вакцин
время публикации: 07:33
последнее обновление: 07:33
версия для печати сохранить в виде файла отправить по почте

Детский фонд ЮНИСЕФ подписал контракты на поставку в Украину 5 вакцин за средства госбюджета 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 24 января 2017 года контракты на пять вакцин по программе закупок за бюджет 2016 года - КПК, ИПВ, бОПВ, БЦЖ, АДПм - уже подписаны", - говорится в сообщении.

Закупки вакцин для Украины осуществляет международный фонд ЮНИСЕФ, который оказывает поддержку Министерству здравоохранения Украины относительно двух программ закупок - "Централизованная закупка лекарственных препаратов антиретровирусной терапии для взрослых, подростков и детей (лекарства от Спида)" и "Централизованная закупка иммунобиологических препаратов для рутинной иммунизации и оборудования для контроля температуры иммунобиологических препаратов" за средства государственного бюджета 2016 года.

Также фонд уже использовал более 60% государственного бюджета 2016 года, выделенного для закупки антиретровирусных препаратов. 26 и 27 декабря 2016 года была осуществлена поставка полного количества препарата Aluvia 200. В целом по программе закупок АРВ-препаратов за бюджет 2016 подписано более 30 контрактов.

ЮНИСЕФ является крупнейшим агентом закупок вакцин в мире. Фонд осуществляет закупки в условиях полной прозрачности и соответствии международным стандартам и гарантирует странам доступ к качественным препаратам с наилучшим соотношением цены и качества.

Тендеры ЮНИСЕФ для закупки вакцин и антиретровирусных препаратов открыты для производителей лекарственных средств, переквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире.

facebook

Cсылки по теме:

В Украине появятся мобильные группы по контролю за африканской чумой свиней
// NEWSru.ua // Украина // 3 февраля 2017 г.

Эпидемия гриппа уже в 21 области. Одесса уходит на карантин
// NEWSru.ua // Украина // 28 декабря 2016 г.

За год заболеваемость туберкулёзом выросла на 8%
// NEWSru.ua // Украина // 30 ноября 2016 г.

Супрун: Украине угрожает эпидемия кори
// NEWSru.ua // Украина // 13 ноября 2016 г.

Кабмин обещает повысить уровень вакцинации украинцев
// NEWSru.ua // Украина // 24 октября 2016 г.

Украинцев предупредили о всплеске вируса Зика в Малайзии
// NEWSru.ua // Украина // 20 сентября 2016 г.


Последняя новость NEWSru.ua – 07:40
 Умер легендарный вратарь "Динамо" Виктор Чанов
// Спорт


]]>
Рейтинг@Mail.ru
]]>
Четверг, 9 февраля 2017 г.  

Последняя новость – 07:40

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.ua, охраняются в соответствии с законодательством, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов и новостей сайта гиперссылка на NEWSru.ua обязательна.
Специальные цены для прямых рекламодателей
Размещение рекламы на сайте
Обратная связь: Редакция сайта / Техническая служба / Рекламный отдел
Любое последующее использование информационных материалов/новостей агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости запрещено и осуществляется только с письменного согласия агентств Интерфакс-Украина, Украинские новости.
© NEWSru.ua: Новости Украины 2007-2017