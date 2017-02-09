ЮНИСЕФ закупит для Украины 5 вакцин

Детский фонд ЮНИСЕФ подписал контракты на поставку в Украину 5 вакцин за средства госбюджета 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"По состоянию на 24 января 2017 года контракты на пять вакцин по программе закупок за бюджет 2016 года - КПК, ИПВ, бОПВ, БЦЖ, АДПм - уже подписаны", - говорится в сообщении.

Закупки вакцин для Украины осуществляет международный фонд ЮНИСЕФ, который оказывает поддержку Министерству здравоохранения Украины относительно двух программ закупок - "Централизованная закупка лекарственных препаратов антиретровирусной терапии для взрослых, подростков и детей (лекарства от Спида)" и "Централизованная закупка иммунобиологических препаратов для рутинной иммунизации и оборудования для контроля температуры иммунобиологических препаратов" за средства государственного бюджета 2016 года.

Также фонд уже использовал более 60% государственного бюджета 2016 года, выделенного для закупки антиретровирусных препаратов. 26 и 27 декабря 2016 года была осуществлена поставка полного количества препарата Aluvia 200. В целом по программе закупок АРВ-препаратов за бюджет 2016 подписано более 30 контрактов.

ЮНИСЕФ является крупнейшим агентом закупок вакцин в мире. Фонд осуществляет закупки в условиях полной прозрачности и соответствии международным стандартам и гарантирует странам доступ к качественным препаратам с наилучшим соотношением цены и качества.

Тендеры ЮНИСЕФ для закупки вакцин и антиретровирусных препаратов открыты для производителей лекарственных средств, переквалифицированных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Напомним, Украина имеет самый низкий уровень плановой вакцинации в мире.

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